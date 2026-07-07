Laura Prieto se defiende de las críticas por la diferencia de 17 años con Bimza

07 jul. 2026 - 17:37 hrs.

Laura Prieto rompió el silencio sobre las críticas que ha recibido por su relación con Bastián Muñoz, más conocido como Bimza, luego de que ambos iniciaran un romance durante su participación en el reality Vecinos al Límite.

La relación se convirtió en uno de los temas más comentados del programa, principalmente por la diferencia de edad entre ambos. La modelo uruguaya tiene 17 años más que el cantante, situación que generó una ola de comentarios en redes sociales.

Laura Prieto respondió a los cuestionamientos

En conversación con FMDOS, la exintegrante de Yingo aseguró que recibió mensajes cargados de machismo y misoginia por decidir vivir este romance.

“Otra vez nos encontramos con comentarios misóginos, machistas, tratándome de que no tengo amor propio, de que estoy vendiendo mi alma al diablo simplemente por disfrutar de un romance que se dio en un reality”, expresó.

Lejos de mostrarse afectada por los cuestionamientos, Prieto defendió su decisión y afirmó que no se arrepiente de haber iniciado la relación.

“Al contrario, creo que no le vendí el alma al diablo, todo lo contrario”, sostuvo.

“Entre mujeres nos cuestionamos”

La influencer también reconoció que uno de los aspectos que más le ha dolido es que gran parte de las críticas provengan de otras mujeres.

“Encuentro absurdo que entre mujeres nos cuestionemos por nuestra vida amorosa. No ha lugar”, concluyó.

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