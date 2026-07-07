¡Drama hasta los penales!: Suiza elimina a Colombia y se mete en cuartos de final del Mundial 2026

07 jul. 2026 - 18:52 hrs.

¿Qué pasó?

Suiza se convirtió en el último clasificado a los cuartos de final del Mundial 2026 tras imponerse a Colombia en una dramática definición por penales, luego de que ambos equipos igualaran durante el tiempo reglamentario y el alargue en el duelo disputado este martes por los octavos de final.

La clasificación se definió desde los doce pasos, donde Suiza mostró mayor efectividad y terminó imponiéndose a Colombia. La tanda comenzó con la anotación de Quintero para los cafeteros, mientras que Xhaka respondió para los europeos.

En los siguientes lanzamientos, Sánchez estrelló su remate en el travesaño, pero Amdouni convirtió para darle ventaja parcial a Suiza. Luego, Campaz marcó para Colombia y Akanji desperdició su disparo, manteniendo con vida a la selección sudamericana.

Sin embargo, Colombia volvió a fallar cuando Hernández vio cómo el arquero suizo detuvo su remate. En contraste, Itten no falló y amplió la ventaja para los europeos, dejando a los cafeteros al borde de la eliminación.

Luis Díaz mantuvo la esperanza al convertir el siguiente penal para Colombia, pero Vargas sentenció la serie con su lanzamiento, desatando la celebración de Suiza, que selló su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Argentina.

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