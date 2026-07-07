Egipto apunta al arbitraje tras perder ante Argentina: "Ha habido cosas extrañas que todo el mundo ha visto"

07 jul. 2026 - 16:38 hrs.

¿Qué pasó?

Tras quedar eliminados del Mundial en una épica remontada de Argentina (3-2), los jugadores egipcios lamentaron haber perdido un encuentro que tenían "en las manos". Asimismo, deslizaron la existencia de "cosas extrañas" que le habrían dado el triunfo al país sudamericano.

"Ha habido cosas extrañas que todo el mundo ha visto"

El delantero Mostafa Zico, autor del segundo gol pasada la hora de juego, se refirió a la actuación arbitral, que poco antes del 2-0 anuló un gol a los egipcios por una falta a Lisandro Martínez en el inicio del contragolpe.

"Hemos hecho un partido enorme frente al campeón del mundo. No sé qué ha pasado en la segunda parte. Ha habido cosas extrañas que todo el mundo ha visto. Ha sido tan claro como el sol en pleno día", declaró tras el partido.

"Desde el principio, entramos en la cancha sin miedo a nada. Todo el mundo ha visto que queríamos ganar. Estoy orgulloso de cada jugador egipcio en este torneo", añadió antes de referirse a la eliminación. "Lo sentimos y presento mis disculpas al pueblo egipcio", expresó.

Otro que se manifestó fue el portero Mostafa Shoubir, uno de los protagonistas del juego tras parar un penal a Lionel Messi en la primera parte: "Teníamos muy cerca la victoria. Son los pequeños detalles los que hacen la diferencia en los grandes partidos. Hemos hecho lo que teníamos que hacer hasta el último momento".

"Esto es un deporte colectivo", dijo al ser preguntado por su parada, "y estamos muy tristes, porque teníamos al partido en nuestras manos".

DT de Egipto denuncia "injusticia" arbitral

Por su parte, el seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, denunció un arbitraje injusto tras la eliminación, y aseguró que su selección mereció llevarse la victoria.

"Hemos sufrido una injusticia", declaró en rueda de prensa tras el encuentro, agregando que "hemos jugado mejor con el balón. Hemos superado en todo a la vigente campeona", expuso.

"Sin embargo, el resultado se ha visto influenciado por factores internos, dentro del terreno de juego también, y antes del partido", afirmó el entrenador egipcio.

"Parece ser que desde la selección argentina se ha ejercido presión sobre el árbitro. Este ha sido el resultado", añadió.

Hassan criticó la actuación del VAR por no señalar un penal para Egipto y la anulación de un gol para los africanos.

El seleccionador también cuestionó el horario del partido, disputado al mediodía, y afirmó que quien tomó esa decisión "debe ser alguien que nunca ha jugado al fútbol".

El técnico cerró su intervención reivindicando el orgullo de representar al mundo árabe: "Estoy orgulloso de ser árabe, del mundo árabe (...) pero no hemos recibido el trato que merecíamos".

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