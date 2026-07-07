Colombia vs. Suiza: la Tricolor busca cuartos y una cita con Argentina en el cierre de los octavos del Mundial 2026

07 jul. 2026 - 15:59 hrs.

Mientras Argentina consumaba su épica remontada ante Egipto en Atlanta, en Vancouver se enciende el último duelo de los octavos de final del Mundial 2026. Colombia enfrenta a Suiza este martes 7 de julio a las 16:00 horas de Chile en el BC Place de Vancouver, con la zanahoria más apetecible del torneo como motivación: el ganador jugará los cuartos de final ante la vigente campeona del mundo.

Colombia: invicta y con hambre de más

La Tricolor de Néstor Lorenzo llega a Vancouver con uno de los registros más sólidos del torneo. Colombia terminó el Grupo K invicta, con victoria ante Uzbekistán y empate sin goles ante Portugal, y en los dieciseisavos eliminó a Ghana con un gol de Luis Díaz que selló el 1-0.

El delantero del Bayern Múnich llega al partido en el mejor momento de su campaña mundialista y es la principal amenaza de los Cafeteros. Junto a él, James Rodríguez conduce el juego desde el mediocampo con la veteranía de quien ya vivió dos Mundiales anteriores. La principal baja es Jhon Córdoba, descartado por una lesión muscular en el aductor.

Suiza: sólida y con bajas en duda

Suiza llegó a esta instancia como líder del Grupo B y viene de eliminar a Argelia en los dieciseisavos. Su técnico Murat Yakin sueña con clasificar a cuartos de final por primera vez desde 1954, cuando Suiza fue anfitriona. Sin embargo, la previa estuvo marcada por las dudas físicas: Johan Manzambi, una de las revelaciones del torneo con tres goles y dos asistencias, quedó en duda por un golpe de rodilla, mientras que Ruben Vargas y Djibril Sow también presentaron molestias. Granit Xhaka es el capitán y conductor del equipo.

El único antecedente mundialista es para Colombia

Colombia y Suiza se han visto las caras solo una vez en la historia de las Copas del Mundo: fue en Estados Unidos 1994, en fase de grupos, y Colombia ganó 2-0 con un gol en propia puerta del defensor suizo Andoni Goikoetxea. Treinta y dos años después, el historial mundialista favorece a los Cafeteros, aunque ese antecedente tiene poco valor predictivo para un partido de eliminación directa.

El premio: Argentina en cuartos

El ganador de este duelo se medirá el sábado 11 de julio a las 22:00 horas de Chile en el Arrowhead Stadium de Kansas City ante Argentina, que acaba de remontar de 0-2 a 3-2 ante Egipto en Atlanta con goles de Cuti Romero, Messi y Enzo Fernández. Para Colombia, un cruce ante la Albiceleste sería la reedición de la final de la Copa América 2024, donde Argentina ganó en Miami. Para Suiza, sería el duelo más histórico de su corta trayectoria mundialista reciente.

Colombia vs. Suiza: hora y dónde ver en Chile

Fecha: Martes 7 de julio de 2026

Martes 7 de julio de 2026 Hora en Chile: 16:00 horas

16:00 horas Estadio: BC Place, Vancouver, Canadá

BC Place, Vancouver, Canadá Transmite: DSports, DGO y Paramount+

Dónde ver el Mundial 2026 en Chile

El Mundial 2026 se puede seguir en Chile por cuatro vías. Chilevisión es el único canal de televisión abierta y gratuita con derechos del torneo. Para ver todos los partidos, la opción es DSports y DSports 2 (DirecTV), disponibles en televisión satelital o mediante la aplicación DGO. En streaming, Paramount+ ofrece también la totalidad de los partidos. Finalmente, Disney+ Plan Premium transmitirá los partidos seleccionados, incluyendo ambas semifinales y la gran final del 19 de julio.

Todo sobre Mundial 2026