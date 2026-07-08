Ofrecen más de 1.000 puestos de trabajo para evento de ofertas online: Revisa los sueldos y cómo postular

08 jul. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

Grupo Teamwork, empresa experta en gestión de personas y procesos de selección, inició un reclutamiento masivo para incorporar a más de 1.000 trabajadores en distintas regiones del país. Las ofertas laborales están enfocadas en empresas del sector de logística y retail con miras al próximo Black Friday, que se desarrollará entre el 24 y el 26 de julio.

Las incorporaciones comenzarán a partir del 13 de julio para reforzar los equipos con anticipación. Esta convocatoria masiva es especialmente relevante porque las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) revelaron que la tasa de desocupación nacional alcanzó un 9,4% en el trimestre marzo-mayo de 2026.

¿Qué trabajos se ofrecen y cuáles son los sueldos?

Los perfiles requeridos se concentran en centros de distribución y tiendas, con sueldos que llegan hasta los $900.000 según el cargo. Los puestos disponibles y sus sueldos son los siguientes:

Operario/a de Bodega : 1.500 vacantes (Sueldos entre $560.000 y $660.000).

: 1.500 vacantes (Sueldos entre $560.000 y $660.000). Operario/a de Carga y Descarga : 50 vacantes (Sueldos entre $650.000 y $700.000).

: 50 vacantes (Sueldos entre $650.000 y $700.000). Administrativo de Transporte : 30 vacantes (sueldos entre $730.000 y $760.000).

: 30 vacantes (sueldos entre $730.000 y $760.000). Operador/a de Grúa : 30 vacantes (Sueldos entre $650.000 y $750.000).

: 30 vacantes (Sueldos entre $650.000 y $750.000). Operario/a de Bodega - Part Time : 30 vacantes (Sueldos entre $350.000 y $380.000).

: 30 vacantes (Sueldos entre $350.000 y $380.000). Coordinador de Patio : 25 vacantes (Sueldos entre $630.000 y $748.000).

: 25 vacantes (Sueldos entre $630.000 y $748.000). Operador/a de Picking : 20 vacantes (sueldo de $660.000).

: 20 vacantes (sueldo de $660.000). Supervisor de Operaciones : 20 vacantes (Sueldos entre $750.000 y $900.000).

: 20 vacantes (Sueldos entre $750.000 y $900.000). Operador de Apilador Eléctrico : 10 vacantes (Sueldos entre $700.000 y $860.000).

: 10 vacantes (Sueldos entre $700.000 y $860.000). Peonetas: 10 vacantes (Sueldos entre $614.000 y $620.000).

¿Cómo postular a las ofertas de trabajo?

Los interesados en este proceso de selección estacional deben ingresar a la plataforma oficial de la consultora (en este enlace). Dentro del sitio web, los postulantes podrán seleccionar la vacante que más se ajuste a su perfil en las distintas regiones disponibles.

Para postular, los candidatos tendrán que registrarse con sus datos personales actualizados y adjuntar su curriculum vitae. Desde la empresa destacaron que estos empleos temporales suelen transformarse en una gran puerta de entrada para conseguir contratos indefinidos o ganar experiencia en un rubro de alta demanda laboral.

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