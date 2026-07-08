Prisión preventiva para dos carabineros acusados de exigir pago de $200 mil a conductor: Lo llevaron a dos cajeros automáticos

08 jul. 2026 - 18:02 hrs.

¿Qué pasó?

En prisión preventiva quedaron este miércoles dos funcionarios de Carabineros, ahora desvinculados de la institución, tras ser acusados del delito de cohecho en la comuna de Ovalle, región de Coquimbo.

De acuerdo a Fiscalía, ambos exuniformados le habrían exigido $200 mil a un conductor boliviano a cambio de no detenerlo, luego que se le sorprendiera conduciendo un bus sin la licencia profesional.

Le exigieron $200 mil a un conductor

Según lo expuesto en la audiencia de formalización, el hecho ocurrió a eso de las 22:00 horas del martes, cuando los dos imputados, funcionarios de la Tercera Comisaría de Ovalle, fiscalizaron a un conductor.

El hombre en cuestión era un ciudadano boliviano que manejaba un bus y que no portaba licencia profesional que lo habilitara para operar el vehículo mayor.

En ese contexto, ambos policías procedieron a solicitarle la suma de $200.000 para evitar la detención; sin embargo, el conductor dijo no portar dicha suma.

Tras ello, los dos carabineros lo llevaron en el carro institucional hasta dos cajeros automáticos. Al no lograr concretar giros en efectivo, decidieron conducirlo a la unidad policial en calidad de detenido.

Tribunal destacó la "gravedad del hecho" para dictar prisión preventiva

En la audiencia de formalización, el Juzgado de Garantía de Ovalle decretó la máxima cautelar en contra de los funcionarios, por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

El juez Daniel Encina Mancilla destacó la "gravedad del hecho, especialmente de lo que dice relación no solamente con la probidad administrativa que debe regir a todos los funcionarios, sino también la probidad en general y la institucionalidad del Estado".

El magistrado también defendió la prisión preventiva basándose en la pena asignada al delito, "que podría llegar incluso a reclusión mayor en su grado mínimo y los bienes jurídicos protegidos".