Confirman nueva caída en precio de los combustibles: Bencinas bajarán hasta $100 y el diésel $155 desde este jueves

08 jul. 2026 - 17:02 hrs.

¿Qué pasó?

La Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) publicó su Informe Semanal de Precios para Combustibles, en el que informó la variación que tendrá la bencina y los demás combustibles a partir de este jueves 9 de julio.

Tal como lo había anunciado el Gobierno, se tenía previsto un escenario favorable para el bolsillo de los chilenos, lo cual fue confirmado la tarde de este miércoles: los combustibles tuvieron una importante baja.

¿Cuál es la variación del precio de los combustibles desde este jueves?

Las variaciones en el precio de los combustibles, según el informe semanal que elabora ENAP, son:

Gasolina de 93 octanos: -$100,3 pesos por litro

-$100,3 pesos por litro Gasolina de 97 octanos: -$99,8 pesos por litro

-$99,8 pesos por litro Diésel: -$155,4 pesos por litro

-$155,4 pesos por litro Gas licuado de uso vehicular: -$22,1 pesos por litro

-$22,1 pesos por litro Kerosene (parafina): 0 pesos por litro

¿Qué dijo Enap?

Desde Enap señalaron en su informe que una de sus funciones principales es "comercializar distintos derivados de hidrocarburos con compañías distribuidoras, las que fijan de manera autónoma el precio final de venta a sus clientes".

Agregaron también que "Enap no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerar que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, lo que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo".

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