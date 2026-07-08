Un "Disneyland del cobre": Proyectan megaparque temático futurista para potenciar la economía de Calama

08 jul. 2026 - 16:58 hrs.

¿Qué pasó?

Una llamativa iniciativa busca transformar el rostro urbano de Calama mediante la creación de la “Ciudad de Cobre”, un megaparque temático que refleje la historia de la ciudad. La propuesta aspira a convertirse en un polo de desarrollo integral que diversifique la economía de la provincia de El Loa y retenga el flujo de visitantes de la zona.

La idea fue detallada por el seremi de Economía de la Región de Antofagasta, Pablo Pomareda, tras reunirse con el alcalde de la comuna. El proyecto busca aprovechar el alto flujo de personas que viajan anualmente hacia San Pedro de Atacama para consolidar un atractivo turístico propio en la ciudad minera.

Ubicación y principales características de "Ciudad de Cobre"

El recinto recreativo se proyecta en el acceso oriente de la comuna, específicamente en un terreno fiscal ubicado en el sector de Peuco Maratón. El diseño conceptual contempla levantar una ciudad de fantasía con edificaciones que simulen el metal rojo, asemejándose a un modelo a escala.

De concretarse, albergará un museo especializado, un skatepark, amplias áreas verdes urbanas, zonas de sombra y espacios para mascotas. Asimismo, se habilitará un sector centralizado para restaurantes, cafeterías y emprendedores locales que hoy trabajan en ferias itinerantes de forma dispersa.

“Vamos a hacer una ciudad. La ciudad del cobre. Una ciudad de fantasía futurista de cobre (…) una réplica de un pueblo… como el Disneyland del cobre“, señaló el seremi Pomareda a Radio María Reina.

El impacto socioeconómico que busca la iniciativa

Una de las principales metas de las autoridades regionales es frenar el fenómeno de los trabajadores que viajan solo a trabajar y no gastan en la zona. Con esto se busca que los recursos económicos generados en la provincia permanezcan en la comuna y beneficien directamente al comercio local.

La megaconstrucción pretende ser un motor permanente para la creación de empleos en sus distintas etapas de diseño, ejecución y posterior funcionamiento. De igual forma, el proyecto busca ofrecer un punto de encuentro familiar amable y entretenido para los fines de semana de los habitantes loínos.

Imagen generada con inteligencia artificial

Próximos pasos y gestión de terrenos fiscales

Para avanzar en la viabilidad técnica de la obra, la cartera de Economía ya inició coordinaciones formales con la Seremi de Bienes Nacionales. El objetivo es asegurar la disponibilidad de los suelos estatales de gran tamaño necesarios para replicar la escala de parques emblemáticos de Santiago.

Aunque la iniciativa está en su fase inicial y carece de plazos de ejecución definidos, se busca agilizar su tramitación legislativa. La autoridad regional adelantó que presentará el anteproyecto y los avances de la gestión del terreno ante el Concejo Municipal durante el próximo mes.

Todo sobre Región de Antofagasta