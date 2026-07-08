Alvarado emplaza a la oposición por megarreforma del Gobierno: "Espero que haya algún valiente que piense en el país"

08 jul. 2026 - 10:20 hrs.

¿Qué pasó?

El biministro del Interior y Secretario General de Gobierno, Claudio Alvarado, envió un duro y directo mensaje a los sectores de la oposición. En conversación con Radio Infinita, la autoridad llamó a dejar de lado las diferencias políticas, instando a la opisición a atreverse a perfeccionar el proyecto de megarreforma encabezado por el Ejecutivo.

Alvarado cuestionó la postura en bloque que ha mostrado el sector opositor frente a las propuestas del Ejecutivo. En ese sentido, lamentó que la coordinación de estos partidos se concentre principalmente en frenar las reformas de la actual administración.

¿Qué dijo Alvarado en Radio Infinita?

El secretario de Estado señaló que "yo el llamado que haría a la oposición es que esa unidad que buscan para decir que no o para llevarnos al Tribunal Constitucional, la traduzcan en energía para contribuir a perfeccionar respecto del proyecto".

Para el biministro, el clima de polarización en el Congreso no sintoniza con las demandas de la ciudadanía. Según sus declaraciones, el país estaría cansado de los gallitos políticos que paralizan la agenda legislativa y obstaculizan el crecimiento.

"Yo creo que el país no quiere diferencias políticas profundas que no permitan avanzar", aseguró Alvarado, añadiendo un matiz de reconocimiento hacia ciertos liderazgos del sector.

"Creo que hay personas en la oposición, que son valiosas, que tienen una mirada de mediano y largo plazo, que se atrevan a tomar decisiones en puntos que son importantes en este proyecto", sostuvo.

El temor al quiebre interno

Uno de los puntos más agudos del análisis del ministro apuntó a los equilibrios internos de las coaliciones de centroizquierda e izquierda. A juicio de Alvarado, existe una especie de "freno de mano" o temor electoral dentro de las bancadas opositoras.

Según su relato, lo anterior se debería a posibles represalias internas o a romper la disciplina del sector.

"La complejidad para quienes quieren mejorar el proyecto de reconstrucción es que sienten o temen que, al tomar una decisión —como apoyar o patrocinar una indicación—, puedan quebrar su coalición como bloque o sus propias bancadas", advirtió.

Finalmente, cerró su intervención con una frase que busca golpear la mesa política en las próximas semanas de votación: "Es una decisión solo para valientes y espero que haya algún valiente que piense en el país más que en la política".

Revisa la entrevista completa de Alvarado en Radio Infinita

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