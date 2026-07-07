Senado aprueba mayor endeudamiento del Gobierno por US$6.200 millones y despacha proyecto a ley

07 jul. 2026 - 20:41 hrs.

¿Qué pasó?

Por 28 votos a favor, 15 en contra y 1 abstención, el Senado despachó a ley el proyecto que autoriza mayor endeudamiento del gobierno central durante el año 2026.

Tal como informó el senador Javier Macaya, presidente de la Comisión de Hacienda, el mensaje tiene por objeto adecuar el límite máximo de endeudamiento autorizado para el año 2026 a las necesidades actualizadas de financiamiento del Gobierno Central, autorizando un endeudamiento adicional a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del año 2026, por US$6.200 millones.

El legislador precisó que el articulo único fue discutido por Hacienda en general y particular y respaldado por mayoría de votos.

Agregó que entre los aspectos centrales del debate estuvo el Informe Semestral elaborado por el Consejo Fiscal Autónomo y las dudas respecto de modificaciones del presupuesto para el año 2026 que no serían trazables; además, se consultó por la fórmula de cálculo de presión de gasto, a fin de contar con datos objetivos que permitan explicar el monto de mayor endeudamiento solicitado.

Con todo, en su argumentación de voto, declaró que “lo que tenemos que discutir no es cómo llegamos hasta acá, porque esa etapa ya pasó”.

¿Qué dijo el ministro de Hacienda?

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, enfatizó que el mensaje es acotado, “pero extremadamente relevante para la administración responsable de las finanzas públicas”.

“Esta no es una discusión sobre el pasado, tampoco una discusión sobre el tamaño del Estado o sobre nuevas prioridades de gasto; tampoco concierne al ancla de la deuda del 45% del PIB. Es una decisión respeto a cómo el Estado debe enfrentar responsablemente la situación fiscal que hoy es distinta a la prevista”, declaró.

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