Ingresan proyecto de ley que crea delito por reclutar y utilizar menores de edad en organizaciones criminales

01 jul. 2026 - 06:56 hrs.

¿Qué pasó?

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), junto a los senadores Pedro Araya (PPD) y Paulina Vodanovic (PS), presentaron un proyecto de ley que busca crear un delito específico para sancionar a quienes recluten, utilicen o instrumentalicen a niños, niñas y adolescentes para cometer delitos en beneficio de organizaciones criminales.

La iniciativa establece sanciones para quienes incorporen directamente a menores de edad a estas redes, así como para quienes financien, coordinen o faciliten su participación.

Además, contempla penas especialmente agravadas cuando las víctimas sean menores de 14 años, exista violencia o intimidación, o sean utilizadas para portar armas, transportar drogas, realizar labores de vigilancia o cumplir otras funciones dentro de organizaciones delictivas o criminales.

El proyecto también fortalece las herramientas de investigación y el comiso de los bienes obtenidos mediante estas actividades ilícitas, con el objetivo de afectar directamente el patrimonio de las organizaciones criminales.

Senadores impulsan nuevo delito para proteger a niños y adolescentes

La senadora Paulina Núñez explicó que la iniciativa busca abordar un aspecto que, a su juicio, ha quedado fuera del debate sobre la responsabilidad penal adolescente.

Al respecto, precisó que "de manera transversal estamos ingresando un proyecto de ley para sancionar la instrumentalización de niños, niñas y adolescentes, estableciendo penas especialmente severas para quienes los utilicen en beneficio de asociaciones delictivas o criminales, especialmente cuando se aprovechen de su vulnerabilidad".

En esa línea, subrayó que "no basta con poner el foco en los menores que cometen delitos; también debemos perseguir a quienes los reclutan e incorporan al crimen organizado".

Por su parte, la senadora Paulina Vodanovic señaló que "como hoy ya existe un delito que sanciona el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por organizaciones criminales, lo que debemos hacer es complementar la legislación vigente, creando un delito distinto: la instrumentalización criminal de menores".

La legisladora, quien preside el Partido Socialista, sostuvo que la propuesta busca "sancionar a quien incorpora, destina o utiliza a un niño o adolescente para vigilar, transportar drogas, ocultar armas, cobrar extorsiones, hacer de centinela o cumplir cualquier otra función al servicio de la organización. Así, la ley vigente castiga la captación del menor y nuestro proyecto sanciona su explotación dentro del crimen organizado. De esa forma ambas normas se complementan, se evita cualquier discusión por duplicidad de tipos penales y la regulación queda mucho más sólida desde el punto de vista técnico".

Proyecto será revisado por las comisiones de Seguridad y Constitución

Finalmente, el presidente de la Comisión de Constitución, senador Pedro Araya, sostuvo que "la legislación vigente presenta un vacío respecto de quienes captan menores para delinquir y con este proyecto buscamos avanzar en una respuesta más integral frente al crimen organizado y la delincuencia juvenil".

La presidenta del Senado informó que el proyecto será dado a conocer el próximo martes y adelantó que existe un acuerdo para que sea analizado por las comisiones de Seguridad Pública y de Constitución.

Asimismo, agregó que "el respaldo transversal que reúne esta iniciativa, permitirá priorizar su tramitación e, incluso, eventualmente refundirlo con otros proyectos que persigan el mismo objetivo".