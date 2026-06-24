Reactivan proyecto de contratos por hora: Revisa el sueldo que se pagaría bajo esta modalidad

24 jun. 2026 - 09:10 hrs.

¿Qué pasó?

Una nueva forma de trabajar podría instalarse en Chile. Después de varios años sin movimiento, el proyecto que busca crear los contratos por horas retomará su discusión en el Senado, luego de que el Gobierno le otorgara urgencia simple.

La iniciativa propone abrir una alternativa distinta a las jornadas tradicionales, con acuerdos más acotados en tiempo y con una fórmula de pago que cambia la lógica actual de contratación.

Uno de los focos está puesto en la remuneración, ya que el proyecto fija una base mínima para calcular cuánto se pagaría por cada hora trabajada.

¿Cuál sería el sueldo por hora?

Según la propuesta, cada hora pactada deberá pagarse por sobre el doble del valor hora correspondiente al ingreso mínimo mensual.

Con el sueldo mínimo actual de $553.553, la hora hoy equivale a $3.075. Bajo esa fórmula, la remuneración mínima sería de al menos $6.151 por hora, si la ley se aprueba en sus términos actuales. Ese valor funcionaría como el piso para este tipo de contratación.

¿Cómo operaría el contrato por hora?

El proyecto fue ingresado al Senado en julio de 2018 y quedó detenido hasta este mes, cuando el Gobierno le puso urgencia simple para reactivar su análisis.

La propuesta busca incorporar al Código del Trabajo una modalidad para pactar servicios por una cantidad determinada de horas, con un máximo de 30 semanales o 120 mensuales.

Ese contrato podría ser indefinido, a plazo fijo o vinculado a una obra o faena determinada.

Además, el acuerdo deberá establecer la cantidad de horas, la forma en que se distribuirán y la anticipación con la que el empleador deberá avisar cuándo se realizará el trabajo.

¿Qué ocurre si no se completan todas las horas?

El texto también regula un escenario específico: que el empleador no requiera la totalidad de las horas acordadas.

En ese caso, la moción establece que “si al cabo del período acordado, el empleador no hubiere solicitado al trabajador prestar servicios por la totalidad de las horas pactadas en dicho período, el trabajador mantendrá sus derechos remuneracionales por las tres cuartas partes de dichas horas, no pudiendo ser acumuladas al siguiente período”.

Eso significa que parte importante del pago seguiría resguardada.

Las reglas para colación y horas extra

La propuesta señala que la jornada podrá distribuirse de forma continua o discontinua, asegurando siempre un descanso continuo de 12 horas dentro de un período de 24 horas.

También indica que si una persona trabaja más de cuatro horas continuas, tendrá derecho a colación.

Si la jornada es menor que seis horas y las labores no permiten interrupción, podrá optar entre tomar ese tiempo al final o recibirlo pagado.

Además, el contrato por horas permitirá pactar horas extraordinarias con el recargo que establece la ley.

La protección en caso de incumplimiento

El proyecto también contempla un resguardo para quienes trabajen bajo esta modalidad.

Si el empleador no cumple con las normas del contrato por horas, se presumirá que existe una jornada completa. Eso permitiría al trabajador acceder a todas las prestaciones y remuneraciones asociadas a ese régimen.

La discusión comenzará este miércoles en la Comisión del Trabajo del Senado, donde se revisará el futuro de esta propuesta.

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