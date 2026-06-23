Comisión de Trabajo del Senado busca reactivar proyecto de nuevo tipo de contrato laboral: ¿En qué consiste?

23 jun. 2026 - 09:10 hrs.

¿Qué pasó?

La Comisión de Trabajo del Senado comenzará la discusión de un proyecto que busca incorporar un nuevo tipo de contrato a la legislación laboral chilena, una modalidad que permitiría dar mayor flexibilidad laboral a trabajadores y empleadores.

El proyecto propone incorporar dentro de la jornada parcial una nueva modalidad denominada contrato por horas, que permitirá a trabajadores y empleadores acordar una cantidad determinada de horas de trabajo, con un máximo de 30 horas semanales o 120 horas mensuales.

Según informó La Tercera, la propuesta corresponde a una moción parlamentaria presentada en 2018 por los entonces senadores Andrés Allamand (RN), Rodrigo Galilea (RN), José García Ruminot (RN), Rafael Prohens (RN) y Kenneth Pugh (independiente).

¿Cómo funcionarían los contratos por horas?

La iniciativa vuelve al debate en medio de las preocupaciones por el mercado laboral, luego de que la tasa de desempleo alcanzara un 9,1% en el trimestre febrero-abril, cifra que ha impulsado la búsqueda de mecanismos para fomentar la creación de empleo formal y ampliar las opciones de contratación.

La iniciativa establece que las partes podrán celebrar contratos por horas a plazo indefinido, a plazo fijo o para la realización de una obra o faena determinada.

Además, el contrato deberá especificar las condiciones que justifican esta modalidad de trabajo, la cantidad de horas contratadas, el período semanal o mensual en que se prestarán los servicios, la forma en que el empleador convocará al trabajador y los turnos que ambas partes acuerden.

Uno de los aspectos centrales del proyecto es que empleador y trabajador podrán pactar libremente la anticipación y los medios mediante los cuales se avisará la prestación de servicios. Sin embargo, el aviso no podrá realizarse con menos de 24 horas de anticipación.

Asimismo, las partes podrán acordar una remuneración por hora superior al doble del valor de la hora correspondiente a un ingreso mínimo mensual.

Protección para los trabajadores

La propuesta contempla una serie de resguardos para quienes sean contratados bajo esta modalidad.

Entre ellos, se establece que si el empleador no utiliza la totalidad de las horas pactadas durante el período acordado, el trabajador mantendrá el derecho a recibir remuneración por al menos el 75% de dichas horas. Además, las horas no utilizadas no podrán acumularse para períodos posteriores.

El proyecto también señala que, si el trabajador presta servicios continuos por más de cuatro horas, tendrá derecho a una interrupción para colación que no será imputable a la jornada de trabajo.

Si la jornada es inferior a seis horas y las labores no permiten interrupciones, el trabajador podrá optar por tomar el tiempo de colación al finalizar la jornada o exigir una compensación económica.

Otra de las disposiciones establece que en los contratos celebrados bajo esta modalidad podrán pactarse horas extraordinarias.

¿Qué ocurre si el empleador incumple las reglas?

El texto incorpora una protección especial para los trabajadores en caso de incumplimiento por parte del empleador.

De esta forma, si el empleador no respeta las condiciones establecidas para la contratación bajo esta modalidad, se presumirá que el trabajador fue contratado bajo una jornada completa, y accederá a todas las remuneraciones y prestaciones asociadas a dicho régimen laboral.

La iniciativa también garantiza que quienes sean contratados mediante esta fórmula mantendrán la totalidad de los derechos contemplados en el Código del Trabajo.

Debate en el Senado

La discusión comenzará este miércoles en la Comisión de Trabajo del Senado, presidida por el senador Luciano Cruz-Coke, quien valoró la apertura del debate sobre mecanismos que permitan impulsar el empleo formal.

El parlamentario afirmó que “hay espacio para avanzar en el debate con seriedad técnica y sin prejuicios ideológicos. Chile necesita una legislación laboral moderna, que proteja a los trabajadores, pero que también facilite la creación de empleo y el crecimiento económico ante tasas de cesantía que porfiadamente no quieren ceder”.

Para el legislador, “Chile necesita volver a crear empleo formal y oportunidades a quienes hoy quedan fuera del mercado laboral. Valoro abrir la discusión sobre mecanismos como los contratos por hora y, sobre todo, mayor flexibilidad laboral, especialmente para jóvenes, estudiantes y personas que necesitan compatibilizar trabajo, estudios y responsabilidades familiares”.

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