Permiso sin goce de sueldo: Así puedes llegar a un acuerdo con tu empleador

18 jun. 2026 - 10:00 hrs.

Muchos trabajadores necesitan ausentarse temporalmente de su empleo, ya sea por motivos personales, familiares o de estudio, y se preguntan si existe la posibilidad de pedir un permiso sin goce de sueldo.

¿Se puede solicitar un permiso sin goce de sueldo?

Aunque el Código del Trabajo no regula expresamente esta figura, sí permite que trabajador y empleador lleguen a un acuerdo para suspender temporalmente algunas de las obligaciones del contrato.

Este tipo de permiso no puede aplicarse de forma unilateral, por lo que ambas partes deben aceptar las condiciones del pacto, incluyendo aspectos como la duración del permiso, la fecha en que comenzará y cualquier otra condición que consideren necesaria.

Al no existir una regulación específica sobre esta materia, la ley deja estos acuerdos entregados a la voluntad del trabajador y empleador. Por lo tanto, este último no está obligado a aceptarlo.

¿Qué ocurre con el contrato de trabajo durante el permiso?

El permiso sin goce de sueldo se considera una suspensión temporal de algunos de los efectos del contrato de trabajo, pero este sigue vigente. Ahora bien, durante el período acordado:

El trabajador no está obligado a prestar los servicios pactados en su contrato.

El empleador no está obligado a proporcionar trabajo.

El empleador tampoco debe pagar remuneraciones.

Una vez finalizado el permiso, ambas partes retoman normalmente las obligaciones establecidas en el contrato.

¿El permiso afecta las vacaciones o la indemnización?

No. El tiempo en que un trabajador se encuentra con permiso sin goce de sueldo sigue considerándose como parte de la vigencia del contrato de trabajo.

Esto significa que dicho período se computa para efectos de la indemnización por años de servicio y el derecho a feriado legal (vacaciones).

¿Cuánto puede durar un permiso sin goce de sueldo?

La legislación laboral no establece un plazo mínimo ni máximo para este tipo de acuerdos. Por ello, trabajador y empleador tienen libertad para definir su duración, pudiendo pactarlo incluso por un período inferior a un mes.

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