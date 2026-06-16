Así se calculan las horas extras en Chile: Conoce cuánto deberían pagarte por trabajar de más.

16 jun. 2026 - 15:00 hrs.

Las horas extraordinarias pueden representar un importante ingreso adicional para los trabajadores. Sin embargo, muchas personas desconocen cómo se calculan y cuánto dinero deberían recibir por cada hora trabajada fuera de su jornada habitual.

¿Cómo se calculan las horas extras?

De acuerdo con el Código del Trabajo, las horas extras corresponden a aquellas que exceden la jornada ordinaria pactada entre el trabajador y su empleador. Estas deben pagarse con un recargo de al menos un 50% sobre el valor de la hora normal.

Por ello, la Dirección del Trabajo establece una fórmula específica para calcular el valor de una hora extraordinaria en trabajadores con sueldo mensual y una jornada de 42 horas semanales:

Primero se debe calcular el valor de la hora ordinaria. Para ello, se divide el sueldo mensual por 30. El resultado se multiplica por 28. Luego se divide por 168. Una vez obtenido el valor de la hora ordinaria, este debe aumentarse en un 50%, que es el recargo legal para las horas extraordinarias, es decir, multiplicar por 1,5.

Ejemplo práctico

Si un trabajador recibe un sueldo mensual de $800.000, el cálculo es el siguiente:

$800.000 ÷ 30 × 28 ÷ 168 = $4.444

Ese valor de $4.444 corresponde a una hora ordinaria de trabajo.

Para calcular la hora extraordinaria, se aplica el recargo legal del 50%:

$4.444 × 1,5 = $6.666

Por lo tanto, cada hora extra trabajada debería pagarse aproximadamente en $6.666.

¿Cuándo se pueden hacer horas extraordinarias?

El artículo 32 del Código del Trabajo establece que las horas extras solo pueden pactarse para atender necesidades o situaciones temporales de la empresa y, en general, deben constar por escrito. No obstante, incluso si no existe un acuerdo formal, las horas trabajadas por sobre la jornada pactada con conocimiento del empleador también deben pagarse como extraordinarias.

La normativa, además, señala que las horas extras deben pagarse junto con la remuneración del período en que se realizaron.

¿Se pueden compensar con días de descanso?

La legislación permite que trabajador y empleador acuerden por escrito reemplazar el pago de horas extraordinarias por días adicionales de feriado.

En esos casos, por cada hora extraordinaria corresponde una hora y media de descanso, y pueden pactarse hasta cinco días hábiles adicionales al año.

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