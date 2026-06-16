Más de 200 vacantes disponibles: Adecco abre ofertas laborales para trabajar en el reatil y supermercados

16 jun. 2026 - 18:00 hrs.

Ante el complejo escenario laboral en el país, la empresa Adecco Chile anunció una convocatoria con más de 200 puestos de trabajo para desempeñarse en áreas de retail, supermercados y logística.

La compañía anunció una variada gama de empleos en diferentes regiones del país, incluyendo muchas de ellas en la Metropolitana, con sueldos que pueden alcanzar los $600.000 mensuales.

¿Qué empleos ofrece Adecco?

Según informó la compañía, las vacantes se concentran principalmente en cargos operativos relacionados con el funcionamiento diario de supermercados, centros de distribución y tiendas en distintas ciudades del país.

Entre las oportunidades disponibles destacan:

100 vacantes para trabajadores polifuncionales de supermercado a nivel nacional (sueldos de hasta $550 mil)

a nivel nacional (sueldos de hasta $550 mil) 50 vacantes para multifuncionales de retail a nivel nacional (sueldos de hasta $550 mil)

a nivel nacional 30 vacantes para bodegueros en Pudahuel y Cerrillos (sueldos de hasta $600 mil).

en Pudahuel y Cerrillos 30 vacantes para pickeadores en Las Condes, Vitacura y Providencia (sueldos de hasta $550 mil)

¿Cómo postular?

Las personas interesadas pueden revisar el detalle de las vacantes y realizar su postulación a través del portal de empleos de Adecco Chile (pincha aquí).

En el sitio web podrás encontrar todas las ofertas disponibles, además de las comunas en donde te puedes desempeñar, las funciones a realizar y los requisitos.

Si estás interesado en alguna de las ofertas, debes subir tu curriculum vitae (CV) y rellenar la información con tus datos personales.

Cristina Pérez de Cian, jefa del Área de Candidatos de Adecco Chile, destacó que el "retail, supermercados y logística siguen siendo rubros con una alta capacidad de contratación y representan una puerta de entrada al mercado laboral para miles de personas".

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