Komatsu busca nuevos trabajadores: Revisa las ofertas laborales y cómo postular
- Por Ariel Araya
Komatsu, la conocida empresa japonesa dedicada a la fabricación de maquinaria para diferentes rubros, anunció una serie de ofertas laborales en búsqueda de nuevos trabajadores.
Entre las propuestas se incluyen cargos de mecánico, analista de mercado, inspector técnico e ingeniero, entre muchas otras propuestas disponibles en diferentes comunas y regiones del país.
¿Qué cargos ofrece Komatsu?
Algunos de los puestos de trabajo más destacados que han sido publicados hasta este viernes 19 de junio son:
- Mecánico/a: Faena Sierra Gorda (Calama)
- Mecánico/a: Faena Caserones / Cummins (Copiapó)
- Instructor/a AHS: Santiago (Quilicura)
- Analista de Mercado: Santiago (Quilicura)
- Técnico/a Eléctromecánico Equipos Palas: Faena Los Pelambres KMC (Illapel)
- Pañolero/a: Armado La Negra / Faena (Antofagasta)
- Operador/a de Equipos Mineros y Auxiliares: Armado La Negra (Antofagasta)
- Encargado(a) de Garantías: Faena Rajo Inca (Copiapó)
- Ingeniero/a de Estrategia y Proyectos / Cummins: Santiago (Quilicura)
- Jefe/a de Proyectos IT: Santiago (Quilicura)
- Coordinador/a de Operaciones Internacionales: Santiago (Quilicura)
- Expeditor/a: Faena Radomiro Tomic (Calama)
- Inspector/a Técnico: Antofagasta
- Bodeguero/a: Faena Cerro Negro Norte (Copiapó)
- Tutor(a) de Capacitación: Faena Sierra Gorda SCM (Antofagasta)
- Administrativo(a) de Faena: Faena Sierra Gorda SCM (Antofagasta)
¿Cómo postular a las vacantes de Komatsu?
Las ofertas laborales de Komatsu están publicadas en la plataforma Trabajando.cl, sitio en el que se puede revisar en detalle las funciones, requisitos, horario y características de cada cargo.
Para postular, debes entrar al sitio web en donde están las ofertas disponibles (pincha aquí), seleccionar el cargo de interés, hacer clic en "Postular" e iniciar sesión con tu correo y contraseña de Trabajando.cl o mediante tus cuentas de LinkedIn, Google o Microsoft.
Tras ello, debes completar los datos exigidos, adjuntar tu CV actualizado y esperar a que te contacten.
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