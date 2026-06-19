Komatsu busca nuevos trabajadores: Revisa las ofertas laborales y cómo postular

19 jun. 2026 - 17:00 hrs.

Komatsu, la conocida empresa japonesa dedicada a la fabricación de maquinaria para diferentes rubros, anunció una serie de ofertas laborales en búsqueda de nuevos trabajadores.

Entre las propuestas se incluyen cargos de mecánico, analista de mercado, inspector técnico e ingeniero, entre muchas otras propuestas disponibles en diferentes comunas y regiones del país.

¿Qué cargos ofrece Komatsu?

Algunos de los puestos de trabajo más destacados que han sido publicados hasta este viernes 19 de junio son:

Mecánico/a: Faena Sierra Gorda (Calama)

Faena Sierra Gorda (Calama) Mecánico/a: Faena Caserones / Cummins (Copiapó)

Faena Caserones / Cummins (Copiapó) Instructor/a AHS: Santiago (Quilicura)

Santiago (Quilicura) Analista de Mercado: Santiago (Quilicura)

Santiago (Quilicura) Técnico/a Eléctromecánico Equipos Palas: Faena Los Pelambres KMC (Illapel)

Faena Los Pelambres KMC (Illapel) Pañolero/a: Armado La Negra / Faena (Antofagasta)

Armado La Negra / Faena (Antofagasta) Operador/a de Equipos Mineros y Auxiliares: Armado La Negra (Antofagasta)

Armado La Negra (Antofagasta) Encargado(a) de Garantías: Faena Rajo Inca (Copiapó)

Faena Rajo Inca (Copiapó) Ingeniero/a de Estrategia y Proyectos / Cummins: Santiago (Quilicura)

/ Cummins: Santiago (Quilicura) Jefe/a de Proyectos IT: Santiago (Quilicura)

Santiago (Quilicura) Coordinador/a de Operaciones Internacionales: Santiago (Quilicura)

Santiago (Quilicura) Expeditor/a: Faena Radomiro Tomic (Calama)

Faena Radomiro Tomic (Calama) Inspector/a Técnico: Antofagasta

Antofagasta Bodeguero/a: Faena Cerro Negro Norte (Copiapó)

Faena Cerro Negro Norte (Copiapó) Tutor(a) de Capacitación: Faena Sierra Gorda SCM (Antofagasta)

Faena Sierra Gorda SCM (Antofagasta) Administrativo(a) de Faena: Faena Sierra Gorda SCM (Antofagasta)

¿Cómo postular a las vacantes de Komatsu?

Las ofertas laborales de Komatsu están publicadas en la plataforma Trabajando.cl, sitio en el que se puede revisar en detalle las funciones, requisitos, horario y características de cada cargo.

Para postular, debes entrar al sitio web en donde están las ofertas disponibles (pincha aquí), seleccionar el cargo de interés, hacer clic en "Postular" e iniciar sesión con tu correo y contraseña de Trabajando.cl o mediante tus cuentas de LinkedIn, Google o Microsoft.

Tras ello, debes completar los datos exigidos, adjuntar tu CV actualizado y esperar a que te contacten.

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