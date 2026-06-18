Little Caesars busca trabajadores: Revisa las ofertas laborales disponibles y cómo postular

18 jun. 2026 - 18:00 hrs.

La conocida pizzería Little Caesars mantiene abiertas varias ofertas laborales para quienes buscan empleo en el rubro gastronómico y de atención al cliente.

Las vacantes fueron publicadas en la plataforma Laborum por Premier Caesars Chile, empresa operadora de la cadena en el país, y contemplan distintos cargos en sucursales de la Región Metropolitana.

¿Qué ofertas laborales tiene Little Caesars?

Actualmente, la empresa mantiene varias ofertas laborales activas en Laborum. Entre ellas se encuentran las siguientes vacantes:

Maestro/a Pizzero/a part time 20 o 30 hrs - Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea

Maestro/a Pizzero/a part time 20 o 30 hrs - Chamisero (Colina)

(Colina) Atención de local y preparación de pizzas Part Time 20 o 30 hrs - Quilicura (nuevo local)

(nuevo local) Práctica profesional en Recursos Humanos - Las Condes

Maestro/a Pizzero/a part time 20 o 30 hrs - Lampa y Quilicura

Adicionalmente, la empresa cuenta con ofertas laborales en las tiendas de la cafetería Krispy Kreme en sus sucursales de Chicureo (Colina), Lo Barnechea, Santiago y Las Condes.

¿Cómo postular a las vacantes?

Para revisar el detalle de cada oferta —incluida la de Krispy Kreme— y postular, los interesados deben ingresar al perfil de Premier Caesars Chile en Laborum (entra aquí).

Una vez dentro de la plataforma, podrán conocer los requisitos de cada cargo, la ubicación de la vacante, la jornada laboral y completar el proceso de postulación de manera online.

En caso de cumplir con el perfil solicitado, solo será necesario seleccionar la oferta de interés e iniciar sesión o crear una cuenta en Laborum para enviar la postulación. También deberás adjuntar tu curriculum vitae (CV).

Imagen creada con inteligencia artificial

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