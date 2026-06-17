¿Quieres trabajar en Coca-Cola Embonor? Revisa las ofertas laborales disponibles y cómo postular

17 jun. 2026 - 18:00 hrs.

Si estás buscando trabajo, Coca-Cola Chile abrió nuevas ofertas laborales, con vacantes disponibles en áreas como producción, logística, mantenimiento, calidad, ventas y comunicaciones.

Los procesos de selección fueron publicados por Coca-Cola Embonor a través de LinkedIn y contemplan oportunidades tanto para técnicos como para profesionales, además de prácticas laborales.

¿Qué ofertas laborales tiene Coca-Cola Embonor?

Actualmente, entre las vacantes disponibles se encuentran las siguientes:

Operador General de Equipos ( Concón ).

). Jefe(a) de Calidad e Inocuidad ( Arica ).

). Planificador de Mantenimiento (Concón).

Supervisor(a) de Producción (Concón).

Supervisor de Logística ( Los Ángeles ).

). Analista de Comunicaciones Internas ( Concepción ).

). Ingeniero de Procesos ( Talca ).

). Vendedor en Ruta ( Valparaíso ) - Plazo fijo

) - Plazo fijo Técnico Dispenser (Arica).

Prácticas profesionales en distintas áreas.

Es importante tener en cuenta que las vacantes pueden cambiar con el paso de los días, ya que la empresa actualiza periódicamente sus procesos de reclutamiento.

¿Cómo postular?

Para postular, debes ingresar al perfil de empleos de Coca-Cola en LinkedIn (entra aquí), donde encontrarás el detalle de cada oferta, los requisitos del cargo, la ciudad donde se desarrollará el trabajo y el tipo de jornada.

Una vez dentro de la plataforma, selecciona la vacante que más te interese y presiona el botón de postulación para seguir el proceso indicado por la empresa.

Posteriormente, deberás completar tus datos personales, adjuntar tu currículum vitae (CV) y listo, ya habrás postulado.

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