Diputados piden dar urgencia a proyecto que sanciona a adultos que utilicen niños para delinquir

03 jul. 2026 - 06:35 hrs.

¿Qué pasó?

Diputados de oposición solicitaron el apoyo del Gobierno al proyecto de ley que modifica el Código Penal para sancionar toda forma de instrumentalización de niños, niñas y adolescentes para cometer delitos.

La iniciativa busca aumentar las penas contra adultos que induzcan, utilicen o instrumentalicen a menores de edad para cometer delitos, especialmente cuando exista aprovechamiento de vulnerabilidad, dependencia o vínculos familiares.

La propuesta también incorpora agravantes cuando menores resulten víctimas de lesiones graves, gravísimas o fallezcan en delitos donde hayan sido instrumentalizados por adultos.

En ese contexto, los diputados César Valenzuela (PS), Tatiana Urrutia (FA) y Benjamín Lorca (PR) se reunieron con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, para solicitarle al Ejecutivo que le ponga urgencia al proyecto.

"Hay menores que no integran organizaciones criminales, pero igual son utilizados por adultos"

Valenzuela, aunque valoró la iniciativa del gobierno de ponerle "urgencia al proyecto que sanciona el reclutamiento de menores para organizaciones criminales", precisó que esta propuesta es insuficiente.

"Hay una serie de situaciones en las que los menores no necesariamente integran las organizaciones criminales, pero, de igual forma, son utilizados por estos adultos y deben ser sancionados", añadió.

Sin embargo, dijo estar "contento", porque asegura que existe un "acuerdo en el espectro político en torno a que perseguir y sancionar a todos los adultos que utilizan menores de edad para cometer delito, independiente de la forma que se utilice".

Por su parte, la diputada Urrutia valoró "que el Gobierno haya definido no avanzar en una rebaja de la edad de responsabilidad penal adolescente. Es importante avanzar en este proyecto, que entrega al Estado más herramientas para perseguir a quienes utilizan a niños y adolescentes para cometer delitos".

"Esperamos que esta urgencia vaya acompañada de un anuncio concreto en materia de prevención y reinserción. La evidencia demuestra que no basta con endurecer sanciones; también debemos evitar que más niños sean captados por redes delictuales", subrayó.