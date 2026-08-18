Presidente Kast viajará a Antofagasta para monitorear en terreno la emergencia por aluvión en Tocopilla

18 ag. 2026 - 20:50 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de la compleja situación meteorológica que afecta a la zona norte del país por el paso de una baja segregada, el Presidente de la República, José Antonio Kast, encabezará este miércoles una visita a la región de Antofagasta para supervisar en terreno las labores de contención y ayuda ante los graves estragos provocados por las lluvias y colapsos viales.

El Jefe de Estado tiene previsto despegar a las 06:30 horas desde la capital con destino al norte, en un desplazamiento que se concreta pocas horas después de que el Gobierno oficializara el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe para la provincia de Tocopilla, la zona más impactada por el aluvión y cortes de conectividad.

Despliegue en la zona y coordinación de recursos

La presencia del Presidente busca acelerar la entrega de insumos y la articulación con las autoridades regionales y locales, instancia en la que también evaluará las acciones coordinadas por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien ya se encuentra desplegado en la zona afectada.

El decreto de catástrofe faculta la disposición inmediata de capacidades humanas y logísticas de las Fuerzas Armadas y organismos de emergencia para hacer frente al bloqueo de rutas, evacuaciones preventivas y afectación de viviendas registradas en Tocopilla y comunas aledañas.

Continúa la gira por Ñuble y Biobío

Tras encabezar las reuniones de evaluación técnica e inspección en el norte durante la mañana, el mandatario retornará a la Región Metropolitana para continuar con su itinerario oficial previamente programado en la zona centro-sur del país.

De esta forma, la agenda presidencial contempla su traslado hacia la región de Ñuble para encabezar este jueves la conmemoración del natalicio de Bernardo O'Higgins en Chillán Viejo, además de liderar un gabinete regional. Posteriormente, el viernes, Kast encabezará en el Biobío un encuentro empresarial, enfocado en reactivación económica e inversión local.