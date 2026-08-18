Gobierno anuncia medida que modifica la tarifa eléctrica durante septiembre: ¿A quiénes beneficia?

18 ag. 2026 - 19:20 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Energía anunció que durante septiembre se excluirá el período de control de punta del sistema eléctrico, una medida que busca impulsar la actividad productiva, la inversión y el crecimiento económico, además de generar un alivio para las MiPymes del país.

Desde la cartera señalaron que la decisión apunta a “impulsar la actividad productiva, inversión, crecimiento económico, creación de empleo y un alivio para las MiPymes de nuestro país”.

¿Para qué se utiliza?

Actualmente, el período de control de punta opera entre abril y septiembre, de 18:00 a 22:00 horas, y es utilizado para promediar la tarifa eléctrica que se cobrará durante el año. Durante septiembre, este mecanismo quedará excluido.

El seremi de Energía, Fabián Páez, explicó que el sistema “está orientado a que las empresas y las pymes deben pagar un cargo en su tarifa basado en la demanda que registran en esos momentos”.

Junto con anunciar la eliminación del horario de control durante septiembre, la autoridad sostuvo que “esta medida es complementaria con otras que hemos adoptado como Gobierno para dar un impulso concreto a nuestra economía y cuidar el bolsillo de los chilenos, en especial en estos momentos de crisis detrás del evento meteorológico”.