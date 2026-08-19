Fuerte alza en los combustibles: ¿Cuánto subirá la bencina este jueves?

19 ag. 2026 - 10:13 hrs.

Un nuevo dolor de cabeza sufrirán los conductores esta semana, luego de que el Gobierno anticipara otro reajuste en el precio de las bencinas y el diésel desde este jueves 20 de agosto.

Fue el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien dio a conocer la noticia, explicando que este aumento responde al alza que han registrado los precios internacionales de los combustibles.

¿Cuánto subirá la bencina este jueves?

De acuerdo con la estimación entregada por el secretario de Estado, las bencinas subirían alrededor de $30 por litro. En el caso del diésel, el incremento podría llegar a $90 por litro.

"Tiene que haber un alza, porque la verdad es que los precios han seguido subiendo afuera. Tenemos una guerra y vamos a ir subiendo", explicó el ministro.

Eso sí, Quiroz también señaló que esta vez el incremento será más paulatino que el registrado en marzo, debido a que ahora las finanzas públicas están "más ordenadas".

El anuncio se produce mientras continúan aumentando los valores internacionales de los combustibles, en un escenario marcado por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

De todas maneras, los montos anticipados todavía no corresponden a los valores definitivos. Estos serán informados oficialmente por la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) en su informe semanal este miércoles.

Todo sobre Precio bencina