Persecución en Peñalolén termina con dos delincuentes baleados tras intentar atropellar a Carabineros

04 oct. 2026 - 23:20 hrs.

¿Qué pasó?

Una intensa persecución policial registrada la noche de este domingo en la comuna de Peñalolén terminó con tres personas detenidas, dos de las cuales resultaron heridas de bala luego de intentar atropellar a funcionarios de Carabineros para evitar su fiscalización.

El hecho se originó cerca de las 20:20 horas en la intersección de la avenida Los Presidentes con Consistorial, donde personal policial realizaba controles preventivos. En ese lugar, los uniformados fiscalizaron a un sujeto que circulaba en motocicleta sin casco, descubriendo que llevaba herramientas para forzar vehículos y que la moto acababa de ser robada a un vecino del sector.

Sin embargo, al momento de concretar esa detención, una camioneta Toyota RAV4 que estaba detrás retrocedió violentamente, chocó a otro automóvil y aceleró directamente contra los carabineros para atropellarlos.

Disparos y seguimiento por avenida Los Presidentes

Ante la amenaza de atropello, los funcionarios hicieron uso de sus armas de servicio para repeler el ataque. Tras los disparos, los ocupantes de la camioneta se dieron a la fuga a gran velocidad, iniciando un seguimiento policial por la avenida Los Presidentes en dirección al poniente.

La persecución concluyó unos kilómetros más adelante, donde los efectivos lograron interceptar el vehículo y arrestar a sus dos ocupantes. Al momento de la captura, los policías se percataron de que ambos sujetos estaban heridos por los impactos de bala, por lo que se les prestaron primeros auxilios e inmediatamente se solicitó una ambulancia para trasladarlos a centros asistenciales.

Delincuentes con amplio prontuario y vehículos robados

Según detalló el comandante Cristian Tavra, de la Prefectura Santiago Oriente de Carabineros, los tres involucrados son de nacionalidad chilena, mayores de edad y cuentan con antecedentes penales por delitos como robos violentos y venta de autos robados.

Además, se confirmó que la camioneta en la que escapaban registraba un encargo vigente por robo desde el pasado 3 de octubre.

A raíz del procedimiento, ningún funcionario policial resultó lesionado. El Ministerio Público instruyó a personal especializado de la institución para realizar los peritajes en el vehículo y en el lugar del procedimiento.