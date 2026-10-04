Carabineros detiene a 5 personas por conducción temeraria: Dos de ellas realizaban una carrera entre sí

04 oct. 2026 - 00:32 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco de los servicios preventivos desplegados por Carabineros, cinco personas fueron detenidas el sábado por incurrir en el delito de conducción temeraria en distintos puntos de las carreteras de la Región Metropolitana.

Las fiscalizaciones se concentraron en arterias clave como Costanera Norte, Radial Nororiente, Ruta 5 Norte, Ruta 5 Sur, Ruta 68 y Ruta 78.

Entre las intervenciones más graves, personal policial sorprendió a dos motociclistas compitiendo entre sí a altas velocidades en la Autopista Radial Nororiente (sector Chicureo, comuna de Colina). Ambos conductores transitaban a 164 km/h.

Más detenciones por exceso de velocidad

En la Autopista Costanera Norte (sector Lo Curro, Vitacura), se arrestó al conductor de una motocicleta que circulaba a 176 km/h, junto al chofer de un automóvil registrado a 161 km/h.

La quinta detención se efectuó en la Ruta 78 (sector Melipilla), donde un vehículo fue detectado movilizándose a 162 km/h.

Paralelamente, Carabineros cursó 271 infracciones de tránsito exclusivamente por exceso de velocidad, evidencia clara de la persistencia de estas maniobras de alto riesgo en las vías capitalinas.

Ante esta situación, Carabineros reiteró la urgencia de respetar las normas del tránsito, mantener la distancia reglamentaria y erradicar de forma definitiva las carreras clandestinas de las vías públicas.

Todo sobre Policial