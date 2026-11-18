18 nov. 2026 - 18:12 hrs.

¿Qué pasó?

La Municipalidad de La Florida impulsa una modificación de su Plan Regulador Comunal que busca limitar la altura de los edificios y la densidad de las construcciones en distintos sectores de la comuna.

La iniciativa también busca generar incentivos para el desarrollo de viviendas de integración social, con el objetivo de facilitar el acceso a una solución habitacional para las familias de la comuna.

¿En qué sectores de La Florida se limitaría la altura de los edificios?

La propuesta establece un máximo base de 10 pisos, aunque contempla que algunos proyectos puedan alcanzar los 15 si cumplen determinadas condiciones.

El límite base de 10 pisos se aplicaría en tres sectores: la Zona Centro y los ejes de avenida La Florida y Vicuña Mackenna.

En estas áreas se incorporaría una normativa urbanística con incentivos que permitiría aumentar la altura hasta un máximo de 15 pisos para los proyectos que cumplan las condiciones establecidas, entre ellas destinar un porcentaje de las viviendas a integración social.

El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, explicó que la iniciativa busca equilibrar el desarrollo inmobiliario con las necesidades habitacionales de los vecinos.

"Queremos que La Florida crezca de manera ordenada, sin una construcción desmedida en altura, pero también necesitamos entregar oportunidades a nuestras familias. No se trata solamente de eliminar la altura de los edificios, sino de generar condiciones para que nuestros vecinos puedan seguir viviendo en la comuna", señaló.

5.500 familias podrían acceder a una solución habitacional

Según datos municipales, cerca de 5.500 familias forman parte de los 110 comités de allegados que esperan acceder a una vivienda.

Desde el municipio señalaron que la falta de terrenos disponibles a precios accesibles y algunas condiciones de la normativa urbanística dificultan el desarrollo de proyectos habitacionales de integración social en la comuna.

"Hoy tenemos familias que esperan una oportunidad para acceder a una vivienda. Muchas han vivido toda su vida en La Florida y aquí tienen a sus padres, sus hijos, sus trabajos y sus redes de apoyo. No queremos que la única alternativa sea trasladarse a comunas alejadas. Nuestro objetivo es que las familias floridanas puedan construir su futuro donde están sus raíces", afirmó el alcalde.

La modificación del Plan Regulador Comunal se encuentra actualmente en la etapa de Imagen Objetivo, que contempla instancias de participación ciudadana para dar a conocer la propuesta y recoger las observaciones de los habitantes de la comuna. Los detalles se pueden revisar en este sitio.

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