Matrimonio sufre violenta encerrona en La Florida: Delincuentes los intimidaron con armas de fuego

24 oct. 2026 - 08:30 hrs.

¿Qué pasó?

Una violenta encerrona sufrió un matrimonio en la comuna de La Florida, en la Región Metropolitana, cuando regresaba a su hogar tras participar en una celebración familiar.

El hecho ocurrió en el sector de Walker Martínez con La Araucanía, donde las víctimas fueron interceptadas por una camioneta blanca en la que se movilizaban entre cuatro y cinco sujetos, quienes descendieron a rostro descubierto y portando armas de fuego.

Según el relato de las víctimas, la pareja se encontraba al interior de su automóvil, a punto de iniciar la marcha, cuando los individuos bloquearon su paso y comenzaron a amenazarlos para concretar el robo.

Delincuentes robaron el vehículo y pertenencias del matrimonio

Durante el asalto, los sujetos apuntaron con armas de fuego al hombre y obligaron a la mujer a descender del automóvil. Ante las amenazas, ambos intentaron ponerse a salvo mientras los delincuentes sustraían sus pertenencias.

Los asaltantes se llevaron un automóvil MG ZX, además de documentos, tarjetas y las llaves del vehículo.

Tras el robo, familiares de las víctimas intentaron seguir a los responsables en otro automóvil, pero no lograron alcanzarlos.

La víctima también manifestó su sorpresa por lo ocurrido, señalando que habitualmente hay presencia de personal de Seguridad Ciudadana en el sector, aunque esa noche no se encontraban en el lugar.

Hasta el momento, no se cuenta con mayores antecedentes sobre el paradero del vehículo ni la identidad de los responsables.

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