Furgón cayó en zanja "antidelincuentes" en Quilicura: Ocupante escapó por un cerro y otro vehículo lo esperaba en Renca

23 oct. 2026 - 14:10 hrs.

¿Qué pasó?

Una persecución en la comuna de Quilicura terminó con un furgón semivolcado en una zanja conocida como “antidelincuentes”, luego de que su conductor protagonizara una serie de choques e intentara escapar de una fiscalización de seguridad municipal.

Según el despacho del periodista Danilo Villegas en Meganoticias Alerta, el incidente comenzó en calle San Martín, a la altura de Américo Vespucio, donde el furgón habría chocado con otros vehículos. Tras el hecho, personal de seguridad municipal inició una persecución para intentar detener su marcha.

Sin embargo, el conductor continuó su escape por una ruta ubicada detrás de un colegio, hasta terminar semivolcado en el sector de la zanja. Luego, el ocupante descendió del vehículo y huyó a pie, internándose en un cerro. Un dron del equipo municipal de Quilicura logró seguir su recorrido y permitió observar cómo escapaba hacia la comuna de Renca.

Un segundo vehículo lo esperaba en Renca

De acuerdo con los antecedentes entregados en el despacho, mientras el sujeto escapaba a pie, otro vehículo lo esperaba al otro lado del cerro, en Renca, para facilitar su huida.

Personal de seguridad municipal habría seguido el rastro hasta un domicilio y alertado a los equipos de seguridad de Renca para continuar las diligencias. Hasta el momento, los involucrados se mantienen siendo buscados.

El furgón fue sacado de la zanja hace pocos instantes y será trasladado a una unidad policial para las pericias correspondientes.

Patente del furgón levantó sospechas

Uno de los antecedentes que llamó la atención durante el procedimiento fue la diferencia entre la patente que portaba el furgón y la información grabada en sus vidrios.

Según lo informado en el despacho, la patente instalada en el vehículo no mantenía encargo por robo. Sin embargo, la numeración grabada en las ventanas sí registraba un encargo vigente.

Esta diferencia hace sospechar que se habría utilizado una patente correspondiente a otro vehículo sin encargo policial, mientras que el grabado de los vidrios habría permitido advertir la irregularidad.

Continúa la búsqueda de los involucrados

El procedimiento se inició tras los choques protagonizados por el furgón y la posterior persecución de seguridad municipal de Quilicura. La coordinación con los equipos de Renca permitió extender las diligencias hacia esa comuna.

Por ahora, los involucrados continúan siendo buscados, mientras el furgón será trasladado a una unidad policial para establecer mayores antecedentes sobre su procedencia y las circunstancias del hecho.