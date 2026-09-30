Robo de camión en Quilicura: Cuatro sujetos fueron detenidos y uno de ellos terminó grave tras ser atropellado

30 sept. 2026 - 20:58 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento robo en Quilicura terminó con cuatro sujetos detenidos, uno de los cuales resultó gravemente herido luego de ser atropellado mientras intentaba escapar por la autopista Vespucio Norte.

El procedimiento ocurrió cerca de las 17:00 horas de este miércoles, cuando personal de Carabineros que se encontraba atendiendo un accidente de tránsito en Américo Vespucio fue alertado por civiles sobre el robo de un camión que transportaba electrodomésticos.

Cuatro sujetos fueron detenidos tras el robo

Según explicó el capitán Héctor Fuentes, subcomisario de los servicios de la 7ª Comisaría de Renca, los funcionarios lograron ubicar rápidamente el vehículo y detener a dos sujetos.

"El rápido actuar de nuestros carabineros logra de inmediato detener al chofer y al acompañante de este camión, el cual transportaba electrodomésticos. Y luego de eso, un vehículo que se encuentra en la parte trasera de este camión, desciende una gran cantidad de sujetos, los cuales se dan a la fuga en diferentes direcciones", detalló el oficial.

Posteriormente, Carabineros logró detener a un tercer involucrado. Mientras que un cuarto sujeto intentó escapar cruzando la autopista Vespucio Norte, donde fue impactado por un furgón particular.

Quedó grave tras ser atropellado

"Este cuarto delincuente se cruza la autopista y es impactado por un furgón particular, provocando lesiones de gravedad, el cual se encuentra internado en estos momentos en el hospital Félix Bulnes, con lesiones de carácter reservado", señaló el capitán Fuentes.

El hombre, de aproximadamente 30 años, sufrió lesiones de gravedad y permanece bajo custodia de Carabineros mientras recibe atención médica.

De acuerdo con los primeros antecedentes, la víctima del robo declaró que fue agredida con elementos contundentes. En su relato, no habría hecho mención al uso de armas de fuego.

Entre los cuatro detenidos hay un menor de 16 años. Según Carabineros, todos mantienen antecedentes policiales y son de nacionalidad chilena.

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