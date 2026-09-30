Refuerzan patrullajes y controles en Lo Espejo tras crimen de carabinero

30 sept. 2026 - 06:58 hrs.

¿Qué pasó?

El sector de Las Dunas, en Lo Espejo, continúa con presencia policial tras el crimen del suboficial mayor de Carabineros Cristopher Aguilera Fernández. Los equipos se mantienen desplegados en la zona con patrullajes y controles durante distintas horas del día.

Desde que ocurrió el hecho, Carabineros ha realizado distintas diligencias en el sector donde se produjo el enfrentamiento que terminó con la muerte del funcionario. El despliegue incluye personal de la comisaría de la 42 Comisaría Radiopatrullas, además de equipos de Control de Orden Público.

Patrullajes se mantienen en Las Dunas

Los recorridos se han realizado durante la mañana, la tarde y la madrugada, con presencia policial en distintos puntos de la zona. Las diligencias buscan avanzar en la investigación sobre las personas que acompañaban al sujeto que disparó contra Aguilera.

El refuerzo policial también se mantiene después de un procedimiento ocurrido durante la jornada del martes, que terminó con dos sujetos abatidos durante una persecución con Carabineros.

En medio de estos operativos, también durante el martes fue detenido un adolescente de 17 años en las inmediaciones de la estación de Metro Lo Espejo. Según informó el comandante Adrián Bucarey, de la 42 Comisaría de Lo Espejo, el joven portaba un arma a fogueo.

“En un control de identidad que se realizó a la salida del metro El Espejo, Carabineros detiene a un joven de 17 años, el cual portaba un armamento a fogueo presumiblemente adaptado para el disparo. Este joven no tiene antecedentes penales”, señaló.

“Esto fue cercano a la población Las Dunas... Llama claramente la atención que se siga encontrando armamento en la población Las Dunas o cercano a ella”, agregó.

La presencia de Carabineros se mantendrá en la zona mientras continúan las diligencias relacionadas con el crimen de Aguilera. Los equipos seguirán realizando controles y patrullajes en los sectores donde se concentra el trabajo policial.