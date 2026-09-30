Fatal accidente de tránsito en Providencia: Motociclista falleció luego de chocar con un poste

30 sept. 2026 - 00:38 hrs.

¿Qué pasó?

Un motociclista perdió la vida en la noche del martes 29 de octubre, luego de chocar con un poste en la comuna de Providencia.

Según información de Carabineros, el hecho ocurrió en la avenida Francisco Bilbao con José Manuel Infante a eso de las 21:50 horas.

Debido a la colisión, el conductor de la moto debió ser derivado al Hospital El Salvador y a eso de las 22:20 horas se confirmó su deceso.

¿Qué dijo Carabineros?

El capitán Nicolás Painepi, Oficial de Ronda Oriente de Carabineros, descartó que el afectado hubiera participado de algún delito: "Se encontraba, al parecer, efectuando labores de repartidor", dijo.

"Fiscalía instruyó diligencias por parte de la SIAT y levantamiento de cámaras en el sitio del suceso", indicó el funcionario policial.

Sobre si el motociclista circulaba presuntamente bajo los efectos del alcohol, Painepi dijo que "eso va a quedar pendiente dentro de los peritajes al cuerpo del fallecido".

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