Enel informa de cortes de luz en diez comunas de la RM: Suministro estará interrumpido por hasta siete horas

30 sept. 2026 - 00:45 hrs.

¿Qué pasó?

Enel Distribución anunció cortes de luz en diez comunas de la Región Metropolitana para este miércoles 30 de septiembre. Esto se debe a trabajos en la red eléctrica que se pueden extender por varias horas.

La compañía publicó en su página web oficial el detalle de la interrupción del suministro, es decir, el horario en que iniciarán y terminarán las labores en terreno.

Para este jueves, Enel anunció trabajos programados en sectores de diez comunas de la RM, los que dejarán a los clientes sin suministro por un lapso de hasta siete horas.

Comunas con cortes de luz este jueves

Conchalí

Desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas del 30 de septiembre:

Desde las 10:00 horas hasta las 18:00 horas del 30 de septiembre:

Las Condes

Desde las 10:30 horas hasta las 12:30 horas del 30 de septiembre:

La Reina

Desde las 10:30 horas hasta las 17:30 horas del 30 de septiembre:

Peñalolén

Desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas del 30 de septiembre:

Providencia

Desde las 00:00 horas hasta las 06:00 horas del 30 de septiembre:

Santiago

Desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas del 30 de septiembre:

Desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas del 30 de septiembre:

Estación Central

Desde las 10:00 horas hasta las 15:00 horas del 30 de septiembre:

San Joaquín

Desde las 10:30 horas hasta las 17:30 horas del 30 de septiembre:

San Ramón

Desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas del 30 de septiembre:

Maipú

Desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas del 30 de septiembre:

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