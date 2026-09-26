Hasta 6 horas sin luz en la RM: Estas son las comunas que tendrán cortes programados este domingo
- Por Cristian Latorre
¿Qué pasó?
Enel Distribución realizará trabajos programados durante este domingo 27 de septiembre, los que provocarán interrupciones del suministro eléctrico en distintos sectores de la Región Metropolitana.
Las suspensiones forman parte de las labores que desarrolla la empresa para mejorar la calidad del servicio y se extenderán durante distintos horarios, dependiendo de la comuna y el sector intervenido.
De acuerdo con la información proporcionada, los cortes de luz programados contemplan sectores de Ñuñoa, Las Condes, Huechuraba, Conchalí y Santiago.Ir a la siguiente nota
Cortes de luz programados para este domingo 27 de septiembre
Ñuñoa
Entre las 10:00 y las 14:00 horas.
Las Condes
Entre las 10:30 y las 16:30 horas.
Huechuraba y Conchalí
Entre las 10:00 y las 16:00 horas.
Santiago
Entre las 10:00 y las 16:00 horas.
Canales informativos de Enel
Según explicó Enel, estos trabajos buscan mejorar la calidad del suministro eléctrico para los usuarios de la Región Metropolitana mediante labores programadas en distintos sectores.
Los clientes pueden revisar el detalle de las zonas afectadas a través del sitio web de la empresa (en este enlace).
En caso de que los cortes de luz afecten directamente a personas electrodependientes, Enel recordó que los clientes pueden informar la situación llamando a los teléfonos 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.
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