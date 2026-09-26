Team Chile cierra los Odesur 2026 con histórica participación: 49 oros y cuarto lugar en el medallero

26 sept. 2026 - 23:00 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado finalizaron los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, competencia que tuvo al Team Chile como protagonista con una delegación de 533 deportistas, quienes cerraron su participación con 175 medallas y el cuarto lugar del medallero general.

Chile consiguió 49 medallas de oro, 58 de plata y 68 de bronce, y quedó a solo una presea dorada de igualar el récord de 50 oros conseguido en los Juegos Suramericanos de Santiago 1986. De esta manera, Santa Fe 2026 se convirtió en la mejor actuación del país en unos Juegos Suramericanos disputados fuera de Chile.

Uno de los grandes hitos de la competencia fue protagonizado por la natación artística, disciplina en la que Chile consiguió todos los oros disponibles. La delegación nacional se quedó con las tres pruebas que entregaban medalla dorada: dueto femenino, dueto mixto y equipo.

Otro de los momentos destacados llegó de la mano de Valentina Toro, quien consiguió la medalla de oro luego de un largo proceso de recuperación tras una lesión, sumando así otro triunfo para la delegación nacional.

El vóleibol femenino también escribió una página inédita para el deporte chileno. Las nacionales derrotaron a Paraguay y se quedaron con el oro de manera invicta, consiguiendo por primera vez una medalla dorada en esta disciplina en unos Juegos Suramericanos.

En el medallero general, Brasil se quedó con el primer lugar con 312 medallas, seguido por Argentina y Colombia. Chile terminó cuarto con sus 49 oros, 58 platas y 68 bronces, superando a Venezuela, que cerró quinta con 48 preseas doradas.

Así terminó el medallero general

Brasil: 122 oros, 107 platas, 83 bronces — 312 medallas.

Argentina: 81 oros, 87 platas, 125 bronces — 293 medallas.

Colombia: 69 oros, 61 platas, 62 bronces — 192 medallas.

Chile: 49 oros, 58 platas, 68 bronces — 175 medallas.

Venezuela: 48 oros, 43 platas, 55 bronces — 146 medallas.

Perú: 28 oros, 32 platas, 39 bronces — 99 medallas.

Uruguay: 17 oros, 14 platas, 23 bronces — 54 medallas.

Ecuador: 16 oros, 27 platas, 39 bronces — 82 medallas.

Paraguay: 9 oros, 9 platas, 19 bronces — 37 medallas.

Panamá: 5 oros, 3 platas, 8 bronces — 16 medallas.

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