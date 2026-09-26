Chile pierde ante Canadá en el debut de su gira por Norteamérica: La Roja terminó con dos expulsados
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
La Selección Chilena perdió 1-0 ante Canadá en el primer partido amistoso de su gira por Norteamérica, en un encuentro que marcó el inicio de las transmisiones de La Roja a través de las pantallas de Mega y MegaGO.
Chile sufrió con dos expulsiones
El equipo de Nicolás Córdova sufrió el encuentro desde temprano con la superioridad canadiense, que a los 12 minutos abrió el marcador gracias a Jonathan David, que empujó el balón tras una gran tapada de Lawrence Vigoroux.
Con el pasar de los minutos, La Roja intentó emparejar el partido, e incluso Gonzalo Tapia anotó un gol que fue anulado por posición de adelanto. Inmediatamente a la jugada siguiente, fue expulsado Lucas Cepeda en una polémica jugada que dejó a Chile con un futbolista menos desde los 36 minutos.Ir a la siguiente nota
Cuando arrancaba el segundo tiempo, Gabriel Suazo también recibió tarjeta roja tras una doble tarjeta amarilla que lo terminó enviando a los vestuarios a los 50 minutos.
De ahí en más, La Roja no tuvo grandes oportunidades de acercarse al arco rival e intentó aguantar el marcador ante un Canadá que falló varias ocasiones para estirar el marcador.
¿Cuándo vuelve a jugar Chile y contra quién?
Después de su derrota ante Canadá, Chile disputará su segundo amistoso ante Estados Unidos el martes 29 de septiembre a las 21:00 horas de Chile; mientras que el próximo martes 6 de octubre se topará ante México a las 23:30 horas.
Ambos partidos podrás disfrutarlos en vivo a través de las pantallas de Mega y MegaGo con los relatos de Claudio Palma, los comentarios de Iván Zamorano y Rodrigo Sepúlveda, y el trabajo en cancha de Camila Romero.