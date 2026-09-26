"Es algo con que tienes que aprender a vivir": Sigrid Alegría habla de su diagnóstico de autismo

26 sept. 2026 - 21:20 hrs.

La actriz y cantante Sigrid Alegría habló sobre su diagnóstico de trastorno del espectro autista (TEA) y contó cómo ha vivido este proceso, que también involucra a sus hijos.

La artista, de 52 años, explicó que durante años buscó respuestas a distintas experiencias que no lograba comprender y que recibió diferentes evaluaciones antes de conocer su diagnóstico.

En el pódcast “Más de ti”, Alegría recordó el momento en que descubrió que tanto ella como sus hijos eran autistas y aseguró que recibir esta información significó un cambio en la forma de entender lo que habían vivido.

“Cuando yo lo descubrí, fue muy bonito para mí, porque me habían diagnosticado a mí y a mis hijos, que también lo son, muchas cosas como depresión crónica, esquizofrenia, histeria; eran puras cosas negativas”, relató.

A partir del diagnóstico, la actriz aseguró que pudo encontrar nuevas herramientas para enfrentar esta etapa y comprenderse de otra manera.

“Fue para mí un alivio, fue entender”, expresó, mientras también reflexionó sobre la manera en que entiende el autismo: “Siento que el autismo no es algo negativo, es algo con que tienes que aprender a vivir”.

Alegría también aseguró que este diagnóstico no representa un impedimento para continuar con sus proyectos y los de sus hijos. “Tenemos los cuatro (ella y sus hijos) las herramientas suficientes para ser una adulta independiente y mis hijos estoy segura de que también”, cerró.

Todo sobre Sigrid Alegría