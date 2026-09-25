Preventa de "Avengers: Doomsday" en Chile: Confirman fecha de inicio para venta de entradas

25 sept. 2026 - 16:35 hrs.

¿Qué pasó?

Los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel viven días de alta expectativa. Tras meses marcados por comentados lanzamientos en la cartelera digital y cinematográfica, la atención de los seguidores de la "Casa de las Ideas" se centra en el evento más esperado del año: “Avengers: Doomsday”.

En esta nueva entrega de la franquicia, los héroes deberán unir fuerzas para enfrentarse a uno de los villanos más emblemáticos y temidos del cómic: el Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr. La producción, que promete revolucionar la pantalla grande con una duración de 2 horas y 45 minutos, tiene fijado su esperado estreno en cines nacionales para el 17 de diciembre de 2026.

Sin embargo, la carrera por conseguir un boleto en las primeras funciones comenzará mucho antes. Las principales cadenas de cine en Chile confirmaron a través de sus redes sociales que la preventa oficial de entradas comenzará este lunes 28 de septiembre.

¿En qué cines y formatos se habilitará la preventa?

Según lo anunciado en los afiches promocionales difundidos por las cadenas de cines, esta primera etapa de venta anticipada estará enfocada en sus salas de formato prémium, especialmente para funciones en Infinity Vision y salas 3D.

Las cadenas que ya anunciaron la preventa para el 28 de septiembre son:

Cinemark (Disponibles en Infinity Vision)

(Disponibles en Infinity Vision) Cineplanet (Habilitado para Infinity Vision y 3D mediante su web y app)

(Habilitado para Infinity Vision y 3D mediante su web y app) Muvix

Cinepolis

De esta manera, los fanáticos podrán asegurar desde la próxima semana sus asientos para vivir una de las batallas que han esperado durante años para ver cómo seguirá avanzando el UCM.