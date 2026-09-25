¿Quién es quién? Estos son los actores que protagonizan "Prohibida Obsesión", la nueva nocturna de Mega

25 sept. 2026 - 09:31 hrs.

Una vida aparentemente resuelta, una aventura de una noche que cruzará los límites y una decisión que pondrá en juego a toda una familia. Esto y mucho más será parte de "Prohibida Obsesión", la nueva teleserie nocturna de Mega.

Sigrid Alegría y Diego Muñoz, quienes fueron pareja en "Como la vida misma", vuelven a encontrarse en pantalla, aunque esta vez interpretan a Antonia y Luciano, un matrimonio que enfrentará su mayor crisis.

¿De qué trata la nueva teleserie de Mega?

La historia gira en torno a Luciano, un hombre de 50 años que cree tener la vida perfecta: una familia cariñosa, una destacada posición profesional como arquitecto y un grupo entrañable de amigos.

Todo cambia cuando se cruza con Bárbara (Fernanda Finsterbusch), una intensa veinteañera con quien vivirá una aventura de una noche que cruzará todos los límites, desafiando su identidad, sus valores y a su propia familia.

Conoce a los protagonistas de Prohibida Obsesión

A continuación, te contamos qué actores y actrices conforman el elenco de la futura teleserie nocturna de Mega:

Luciano Palacios

Diego Muñoz dará vida a Luciano, un arquitecto de 50 años que cree que su vida está completamente resuelta, feliz y con una familia que lo ama, hasta que conoce a Bárbara.

Bárbara Michelson

En su primer papel protagónico, Fernanda Finsterbusch será Bárbara, una seductora joven que queda encandilada con Luciano (Diego Muñoz) y hará todo lo posible por tenerlo a su lado, sin importar que sea un hombre casado.

Antonia Arizmendi

Interpretada por Sigrid Alegría, Antonia es una mujer exitosa, madre de dos hijos y profundamente enamorada de su marido, Luciano. Sin embargo, la llegada de Bárbara pone en riesgo el matrimonio que Antonia y Luciano han construido a través de los años.

Dante Palacios

Andrés Velasco encarna a Dante, un hombre presionado para responder a las expectativas que ha puesto sobre sí mismo y quien ve cómo el exceso de gastos, los créditos sobre créditos y la necesidad de aparentar comienzan a afectar su relación con Paloma.

Paloma Miranda

Encarnada por Mónica Godoy, que debuta en Mega con esta producción. La actriz adelantó que Paloma es un personaje con el que muchas mujeres podrán sentirse identificadas, especialmente quienes han tenido que redefinir su identidad luego de años dedicadas a la crianza de los hijos.

Gaspar Zabala

Nicolás Poblete le dará vida a Gaspar, un abogado que se separó hace dos años de Viviana Poblete (Celine Raymond), con quien mantiene una buena relación. Fiestero, es el primero del grupo de amigos en tener contacto con Bárbara.

Los intérpretes mostrarán distintos ángulos de las relaciones de pareja, el amor por la familia y las complicidades entre amigos.