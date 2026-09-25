Skarleth Labra muestra resultado de su rinoseptoplastia y revela cómo ha sido su recuperación
- Por Cristian Latorre
Skarleth Labra decidió compartir con sus seguidores un registro de su reciente rinoseptoplastia y entregó detalles del proceso de recuperación que comenzó durante Fiestas Patrias.
La exchica reality mostró parte de la evolución de la intervención a través de sus redes sociales, donde explicó que se trató de una decisión que venía evaluando desde hace bastante tiempo y que no tomó de manera repentina.
“Llevaba muchísimo tiempo dándole vueltas a dar este paso. La verdad no fue una decisión de un día para otro, ni algo a la rápida”, contó.Ir a la siguiente nota
"Aún sigo desinflamándome y en recuperación"
Labra también transparentó con sus seguidores dónde se realizó el procedimiento y aprovechó de agradecer al equipo médico que la acompañó durante la intervención.
“Me hice una rinoseptoplastia con la doctora Navarrete y no puedo estar más agradecida de haber caído en sus manos y en las de todo su equipo”, escribió.
La joven aseguró que durante el proceso se sintió tranquila y segura. Sin embargo, aclaró que el resultado que actualmente muestra todavía no corresponde a la evolución definitiva, ya que continúa con el periodo de recuperación.
“Aún sigo desinflamándome y en recuperación, les iré mostrando cómo voy”, explicó.
De esta manera, Skarleth Labra adelantó que continuará compartiendo con sus seguidores la evolución de su recuperación tras la rinoseptoplastia.
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