Skarleth Labra muestra resultado de su rinoseptoplastia y revela cómo ha sido su recuperación

25 sept. 2026 - 04:00 hrs.

Skarleth Labra decidió compartir con sus seguidores un registro de su reciente rinoseptoplastia y entregó detalles del proceso de recuperación que comenzó durante Fiestas Patrias.

La exchica reality mostró parte de la evolución de la intervención a través de sus redes sociales, donde explicó que se trató de una decisión que venía evaluando desde hace bastante tiempo y que no tomó de manera repentina.

“Llevaba muchísimo tiempo dándole vueltas a dar este paso. La verdad no fue una decisión de un día para otro, ni algo a la rápida”, contó.

"Aún sigo desinflamándome y en recuperación"

Labra también transparentó con sus seguidores dónde se realizó el procedimiento y aprovechó de agradecer al equipo médico que la acompañó durante la intervención.

“Me hice una rinoseptoplastia con la doctora Navarrete y no puedo estar más agradecida de haber caído en sus manos y en las de todo su equipo”, escribió.

La joven aseguró que durante el proceso se sintió tranquila y segura. Sin embargo, aclaró que el resultado que actualmente muestra todavía no corresponde a la evolución definitiva, ya que continúa con el periodo de recuperación.

“Aún sigo desinflamándome y en recuperación, les iré mostrando cómo voy”, explicó.

De esta manera, Skarleth Labra adelantó que continuará compartiendo con sus seguidores la evolución de su recuperación tras la rinoseptoplastia.