Cecilia Pérez cuestiona solicitud de Everton de avanzar tras incidentes frente a la U: "Se pasaron tres pueblos"

25 sept. 2026 - 00:50 hrs.

¿Qué pasó?

La presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, cuestionó la postura de Everton luego de la suspensión del partido ante Universidad de Chile por los incidentes registrados en el estadio Sausalito.

El encuentro fue interrumpido cuando quedaban cerca de ocho minutos para el final y la U se imponía por 1-0. Tras la suspensión, desde Everton plantearon a través de un comunicado solicitar que se dé por cerrada la llave a su favor.

“De ahí a querer la llave completa cuando van perdiendo, y quedan ocho minutos para que termine el partido, eso no corresponde”, sostuvo Pérez.

El recuerdo contra Independiente

Pérez comparó la situación con lo ocurrido en el partido entre Independiente de Argentina y Universidad de Chile, donde también se produjeron graves incidentes y posteriormente hubo una disputa por la continuidad de la serie.

“Se pasaron tres pueblos. O sea, es lo más parecido, y me recuerda, al partido que es Independiente, donde el presidente de Independiente no había pasado ni cinco minutos, y en vez de preocuparse de la seguridad como organizador del espectáculo, estaba pidiendo los puntos. O sea, eso es pasarse tres pueblos. Eso no corresponde”, afirmó.

La dirigenta aseguró que Universidad de Chile condena los hechos de violencia registrados durante el encuentro, pero cuestionó que Everton pretenda obtener la llave completa.

“Todo lo que vaya en contra de la ley, Universidad de Chile nunca va a estar a favor”, recalcó.

Pérez recordó además que la decisión sobre el partido corresponde al directorio de la Federación de Fútbol de Chile y aseguró que el club respetará la determinación.

“La decisión con respecto a este partido la tiene el directorio de la federación. Y nosotros en eso somos respetuosos”, mencionó.