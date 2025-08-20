Incidentes entre hinchas fuerzan suspensión de partido entre U. de Chile e Independiente por la Copa Sudamericana
- Por Emilio Senn
El duelo entre Universidad de Chile e Independiente en la revancha por los octavos de final de la Copa Sudamericana se vio interrumpido producto de incidentes protagonizados por hinchas en el Estadio Libertadores de América en la ciudad de Avellanada, Argentina.
Concluido el primer tiempo del partido con el marcador en un empate 1-1, el inicio del segundo tiempo debió ser retrasado a raíz de agresiones por parte de la barra de los azules en contra de hinchas argentinos.
Noticia en desarrollo...
