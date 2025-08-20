Con el debut del Claro Arena: La programación completa de la 21° fecha del Campeonato Nacional

20 ag. 2025 - 16:21 hrs.

El Campeonato Nacional ya entra en su etapa decisiva y este fin de semana continuará la acción con el desarrollo de la 21° fecha, donde el foco estará puesto si duda en el debut del estadio Claro Arena, recinto que albergará el partido de Universidad Católica contra Unión Española este sábado a las 20:00 horas.

En la parte alta del campeonato lidera Coquimbo Unido con 47 puntos. En segundo lugar aparece la Universidad de Chile con 38 unidades, mientras que Audax Italiano sube hasta el tercer escalón con 37 puntos. Lejos figuran Universidad Católica (30) y Colo Colo (27).

La “U” busca acercarse al líder

Todo arrancará este viernes 22 de agosto, cuando un golpeado Colo Colo visite a Palestino a las 15:00 horas en el estadio Municipal de La Cisterna.

En tanto, para el sábado destaca el duelo entre Audax Italiano y el líder Coquimbo Unido a las 17:30 horas en La Florida.

Por su lado, el domingo Universidad de Chile recibirá a Everton de Viña del Mar a las 15:00 horas en el Estadio Nacional.

Programación completa fecha 21

Viernes 22

15:00 horas, Palestino vs. Colo Colo , estadio Municipal de La Cisterna.

, estadio Municipal de La Cisterna. 20:30 horas, Deportes Limache vs. O'Higgins, estadio Nicolás Chahuán.

Sábado 23

15:00 horas, Cobresal vs. Unión La Calera , estadio El Cobre.

, estadio El Cobre. 17:30 horas, Audax Italiano vs. Coquimbo Unido , estadio Bicentenario de La Florida.

, estadio Bicentenario de La Florida. 20:00 horas, Universidad Católica vs. Unión Española, estadio Claro Arena.

Domingo 24

12:30 horas, Deportes La Serena vs. Huachipato , estadio La Portada.

, estadio La Portada. 15:00 horas, Universidad de Chile vs. Everton , Estadio Nacional.

, Estadio Nacional. 17:30 horas, Deportes Iquique vs. Ñublense, estadio Tierra de Campeones.

