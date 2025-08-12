Con clásico incluido: Revisa los horarios de la fecha 20 del Campeonato Nacional

12 ag. 2025 - 15:23 hrs.

¿Qué Pasó?

Este viernes continúa la acción en el Campeonato Nacional tras el cierre de la 19° fecha el pasado lunes con la derrota de Audax Italiano por 4-0 ante Deportes Limache. La acción no se detiene y este fin de semana se disputará la 20° fecha, con el clásico entre Colo Colo y Universidad Católica.

En la parte alta del campeonato lidera Coquimbo Unido con 44 puntos. En segundo lugar aparece la Universidad de Chile con 38 unidades, mientras que Palestino sube hasta el tercer escalón con 35 puntos. Lejos figuran Colo Colo (27) y Universidad Católica (27).

Colo Colo vs Universidad Católica, el duelo de la fecha

Todo arrancará el viernes, cuando Unión Española reciba a las 15:00 horas en el estadio Santa Laura a Deportes Iquique, en un partido vital por el descenso.

En tanto, para el sábado resalta el clásico entre Colo Colo y Universidad Católica, a las 15:00 horas en el estadio Monumental.

Por su lado, el domingo destaca el cotejo entre Universidad de Chile y Audax, a las 12:30 horas en el Estadio Nacional, y el del líder Coquimbo Unido ante Everton, a las 17:30 en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Programación completa fecha 20

Viernes 15

15:00 horas, Unión Española vs. Deportes Iquique , estadio Santa Laura.

, estadio Santa Laura. 20:00 horas, Unión La Calera vs. Deportes La Serena, estadio Nicolás Chahuán.

Sábado 16

12:00 horas, Ñublense vs. Palestino , estadio Nelson Oyarzún.

, estadio Nelson Oyarzún. 15:00 horas, Colo Colo vs. Universidad Católica , estadio Monumental.

, estadio Monumental. 18:30 horas, O'Higgins vs. Cobresal, estadio El Teniente.

Domingo 17