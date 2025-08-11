Árbitro Felipe González consigna insultos de Vidal tras empate de Colo Colo: "Nos han cag... todo el año"

11 ag. 2025 - 18:43 hrs.

El empate entre Everton y Colo Colo sigue dando de qué hablar, luego de que el árbitro de dicho encuentro, Felipe González, consignara en su informe varios insultos recibidos por parte del ex seleccionado nacional Arturo Vidal, a pesar de que el mediocampista estaba suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

Lo anterior ocurrió tras el penal cobrado por el colegiado en favor de los ruleteros y que Sebastián Sosa se encargó de cambiar por gol. La determinación del juez no dejó conformes a los futbolistas albos y mucho menos al “King”, quien encaró a González con duros epítetos tras la finalización del cotejo.

Podría perderse el superclásico frente a la “U”

“El cul... (Sebastián Sosa) no le pega de malo a la pelota. Nos han cagado todo el año y siguen cagándonos. ¿Cómo va a ser penal? ¿Para eso está el VAR o no? Son care palo, liberen el VAR, nos han cagado todo el año y siguen cagándonos”, le dijo el mediocampista al colegiado, según dio a conocer La Tercera.

Desde el citado medio puntualizaron que González acusó al ex seleccionado nacional de “interpelar a voz alzada recriminándome por el penal sancionado”, lo cual será analizado por el Tribunal de Disciplina de la ANFP en la sesión del martes 19.

En caso de ser encontrado culpable de la imputación, Vidal podría estar fuera por al menos dos partidos, por lo cual se perdería tanto el choque con Palestino como el Superclásico con Universidad de Chile.