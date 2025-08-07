Arturo Vidal se emociona al mostrar el talento artístico de su hijo Monito: "El papá más orgulloso del planeta"

07 ag. 2025 - 12:31 hrs.

Alonso Vidal es el mayor de los tres hijos de Marité Matus y Arturo Vidal, quienes estuvieron casados por más de diez años. "Monito", como lo apodan cariñosamente en su entorno, ya tiene 16 años y ha demostrado interés por el arte.

Así lo dejó ver su padre a través de su cuenta de Instagram. En su perfil, el "King" compartió imágenes que evidencian el talento artístico del adolescente, quien replicó un retrato del emblemático Ramón Valdés, recordado por su papel en "El Chavo del 8".

Arturo Vidal se emociona al mostrar el talento artístico de su hijo Monito

La publicación incluye una fotografía de Alonso trabajando en el dibujo, concentrado en los detalles mientras observa la imagen del actor en una tablet. Además, muestra un video con el resultado final, que quedó prácticamente idéntico al original y lleva la firma del joven.

El futbolista de Colo Colo no ocultó su emoción al ver el logro de su retoño, a quien le dedicó unas sentidas palabras. "Orgulloso del talento y la pasión que tienes hijo, eres una máquina, mi Alonsito", escribió de entrada.

Arturo Vidal y su hijo, Alonso/Instagram

"Te amo y siempre voy a estar para ti, para aplaudirte, impulsarte y recordarte que naciste para brillar. Gracias por hacerme el papá más orgulloso del planeta", agregó. Rápidamente, el post se llenó de mensajes de elogios la destreza de Monito.

Cabe recordar que "Monito" alcanzó gran popularidad hace algunos años gracias a los videos que compartía en redes sociales, lo que incluso lo llevó a recibir un Copihue de Oro en la categoría de "Mejor Youtuber". Actualmente, mantiene un bajo perfil, ya que sus redes sociales son manejadas por sus padres.

