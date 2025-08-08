Clubes de la Primera B denuncian a San Marcos de Arica por irregularidades financieras

08 ag. 2025 - 18:59 hrs.

¿Qué pasó?

San Marcos de Arica vive días complicados tras una denuncia recibida por 15 de los 16 clubes que forman parte de la Primera B en la que acusan que la escuadra nortina —que marcha en el segundo lugar de la Primera B con 32 puntos— mantendría una millonaria deuda que le podrían costar eventualmente los puntos y la desafiliación.

La denuncia fue presentada ante la ANFP y se formalizó mediante una carta entregada a Pablo Milad durante el cónclave de presidentes en Viña del Mar.

Acusan que información entregada por el club “no es correcta ni fidedigna”

En el documento, los denunciantes afirman que el Certificado de Deudas Fiscales 2024 revela que San Marcos mantiene una deuda superior a los 3.500 millones de pesos, vencido al menos desde 2017.

Sin embargo, en la Memoria y Estados Financieros del club, publicados en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) al 31 de diciembre de 2023, no se registra dicha obligación.

Los clubes sostienen que la información entregada por la institución ariqueña “no es correcta ni fidedigna” y señalan, además, que mantiene 18 multas laborales impagas. Esto, aseguran, genera dudas sobre la validez de los certificados de cumplimiento laboral que todos los equipos deben presentar trimestralmente a la ANFP y a la CMF.

La denuncia solicita que la Unidad de Control Financiero y el Órgano de Primera Instancia del Proceso de Licencia de Clubes investiguen el caso. Si se confirman las irregularidades, las sanciones podrían ir desde la pérdida de puntos hasta la desafiliación, como ocurrió con AC Barnechea en 2024.

Una eventual sanción no solo afectaría su posición en la tabla, sino que también podría alterar la definición del campeonato en la recta final de la temporada, cuyo actual líder es Copiapó.