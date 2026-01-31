"Me da pena": La categórica condena de Johnny Herrera a los actos vandálicos en partido de la U

31 en. 2026 - 11:30 hrs.

Una condena transversal han recibido los hinchas de Universidad de Chile que el viernes por la noche, durante el partido ante Audax Italiano, generaron disturbios en el Estadio Nacional, lanzando butacas, rompiendo rejas, enfrentándose a efectivos de seguridad y hasta provocando incendios en parte del sector sur del recinto.

Entre las tantas voces que se alzaron, una de las que destacó fue la del exportero azul Johnny Herrera, quien analizó lo sucedido en el reducto de Ñuñoa desde su rol de comentarista para TNT Sports.

¿Qué dijo Johnny Herrera?

"Es triste cuando se anunció el vandalismo contra el propio club que dicen querer. 'Es más importante mi forma de pensar que el club'. Las acciones se deben tomar y a quien le llegue, con todo el peso de la ley. No podi' ir a un estadio y querer quemarlo", reclamó el histórico guardameta.

El otrora golero y ganador de 13 títulos en la U, relató que "hay una foto de los gallos peleando y una niñita llorando. Me da pena. Nunca en los años que estuve en la U, 20 años, vi que ellos atentaran contra su propio club".

Por último, Herrera remarcó que "ellos no quieren el club. De una u otra forma, la gente que estuvo a cargo del espectáculo no les dio la venia a estos huevones (sic). Lo menos malo es que no suspendieron el partido".

