Hinchas de la U protagonizan incidentes en partido contra Audax Italiano: Hubo fuego en una de las tribunas

30 en. 2026 - 21:22 hrs.

¿Qué pasó?

Un grupo de hinchas de Universidad de Chile protagonizó incidentes este viernes en el Estadio Nacional, en pleno segundo tiempo del partido contra Audax Italiano.

En una de las tribunas del recinto, comenzó a generarse humo producto de butacas que fueron quemadas. Esto obligó a que el árbitro tuviera que suspender por unos minutos el encuentro.

La emergencia fue contenida

Tras varios minutos con el fútbol detenido, personal policial actuó para contener la situación y se lograron apagar las llamas en el sector de la Galería Sur.

En ese momento, por altoparlante dieron la instrucción para que los hinchas de ese sector del estadio hicieran abandono.

El partido continuó su trámite una vez terminados los incidentes, aunque el árbitro recalcó que al próximo inconveniente en las tribunas suspendería el cotejo de forma definitiva.

