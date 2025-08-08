Fecha 19 del Campeonato Nacional: Revisa los horarios de todos los partidos

08 ag. 2025 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes continúa la acción en el Campeonato Nacional tras el cierre de la 18° fecha el pasado lunes con la derrota de Universidad de Chile ante Cobresal. La acción no se detiene y este fin de semana se disputará la 19° jornada.

En la parte alta del campeonato lidera Coquimbo Unido con 41 puntos. En segundo lugar aparece la Universidad de Chile con 35 unidades, mientras que Audax Italiano está tercero con 34 puntos. Más lejos figuran Universidad Católica (27) y Colo Colo (26).

Este viernes inicia la 19° fecha del Campeonato Nacional

Todo arrancará el viernes, cuando Palestino reciba al colista Deportes Iquique a las 15:00 horas en el estadio Municipal de La Cisterna.

En tanto, el sábado se disputarán tres encuentros, donde resalta el cotejo entre Universidad de Chile y Unión Española a las 15:00 en el Estadio Nacional.

El domingo Colo Colo visitará a Everton a las 12:30 y el líder Coquimbo Unido hará lo propio ante Cobresal a las 15:00 en el estadio El Cobre de El Salvador.

La fecha se cerrará el lunes 11 de agosto, con Deportes Limache frente a Audax Italiano a las 19:00 en el estadio Nicolás Chahuán.

El encuentro que debía disputar el domingo Universidad Católica contra Ñublense se suspendió debido a la falta de estadio ante la no autorización del Claro Arena.

Programación completa fecha 19

Viernes 8

15:00 horas, Palestino vs. Deportes Iquique, estadio Municipal de La Cisterna.

Sábado 9

12:30 horas, Huachipato vs. Unión La Calera , Estadio Huachipato.

, Estadio Huachipato. 15:00 horas, Universidad de Chile vs. Unión Española , Estadio Nacional.

, Estadio Nacional. 17:30 horas, Deportes La Serena vs. O'Higgins, estadio La Portada.

Domingo 10

12:30 horas, Everton vs. Colo Colo , estadio Sausalito.

, estadio Sausalito. 15:00 horas, Cobresal vs. Coquimbo Unido, estadio El Cobre.

Lunes 11

19:00 horas, Deportes Limache vs. Audax Italiano, estadio Nicolás Chahuán.

