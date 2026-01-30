Reforest Running by Mega 2026: todo lo que debes saber sobre la carrera que combina deporte y sostenibilidad
- Por Meganoticias
Este domingo 15 de febrero, la energía deportiva y el compromiso ambiental convergerán en Viña del Mar en una nueva edición de la Reforest Running by Mega. Este evento invita a miles de participantes a correr por una causa urgente: la reforestación de las zonas afectadas por incendios.
Bajo el lema "Corre para reforestar", cada inscripción tiene un impacto directo, ya que por cada corredor se plantará un árbol nativo en las áreas dañadas.
Circuitos para todos los niveles
La actividad está diseñada para disfrutar en familia y ofrece tres modalidades de recorrido:
- 3K y 5K: Ideales para quienes buscan una experiencia recreativa al aire libre.
- 10K: Pensados para corredores con mayor experiencia.
La jornada se llevará a cabo en el borde costero, con punto de partida en la emblemática Avenida Perú. El evento comenzará a las 07:00 horas, por lo que se recomienda llegar con antelación para realizar el calentamiento previo.
Innovación textil: La polera que limpia el aire
Uno de los grandes atractivos de este año es la polera oficial, desarrollada por Megamedia en colaboración con Photio, una startup chilena de biotecnología.
Esta prenda cuenta con un estampado de nanotecnología que, al activarse con la radiación solar, degrada los gases contaminantes del entorno y los transforma en aire limpio. De este modo, la polera no solo identifica a los participantes, sino que contribuye activamente al propósito ambiental del evento.
Información logística y beneficios
- Inscripciones: Disponibles exclusivamente a través de Passline.com (cupos limitados).
- Valores: Desde $20.000, con descuentos especiales para afiliados a Caja Los Andes.
- Retiro de kits: Se realizará el sábado 14 de febrero en el Mall Marina, entre las 11:00 y las 19:00 horas.
Recomendaciones para el corredor
Debido a las altas temperaturas de la temporada estival, se sugiere considerar lo siguiente:
- Protección solar: Uso obligatorio de bloqueador, incluso si el cielo se presenta nublado.
- Hidratación: Mantenerse hidratado constantemente antes y durante la carrera.
- Transporte: Planificar la llegada con antelación debido a los cortes de tránsito en Av. Perú.