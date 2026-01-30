Reforest Running by Mega 2026: todo lo que debes saber sobre la carrera que combina deporte y sostenibilidad

30 en. 2026 - 15:01 hrs.

Este domingo 15 de febrero, la energía deportiva y el compromiso ambiental convergerán en Viña del Mar en una nueva edición de la Reforest Running by Mega. Este evento invita a miles de participantes a correr por una causa urgente: la reforestación de las zonas afectadas por incendios.

Bajo el lema "Corre para reforestar", cada inscripción tiene un impacto directo, ya que por cada corredor se plantará un árbol nativo en las áreas dañadas.

Circuitos para todos los niveles

La actividad está diseñada para disfrutar en familia y ofrece tres modalidades de recorrido:

3K y 5K: Ideales para quienes buscan una experiencia recreativa al aire libre.

10K: Pensados para corredores con mayor experiencia.

La jornada se llevará a cabo en el borde costero, con punto de partida en la emblemática Avenida Perú. El evento comenzará a las 07:00 horas, por lo que se recomienda llegar con antelación para realizar el calentamiento previo.

Innovación textil: La polera que limpia el aire

Uno de los grandes atractivos de este año es la polera oficial, desarrollada por Megamedia en colaboración con Photio, una startup chilena de biotecnología.

Esta prenda cuenta con un estampado de nanotecnología que, al activarse con la radiación solar, degrada los gases contaminantes del entorno y los transforma en aire limpio. De este modo, la polera no solo identifica a los participantes, sino que contribuye activamente al propósito ambiental del evento.

Información logística y beneficios

Inscripciones: Disponibles exclusivamente a través de Passline.com (cupos limitados).

Disponibles exclusivamente a través de Passline.com (cupos limitados). Valores: Desde $20.000, con descuentos especiales para afiliados a Caja Los Andes.

Desde $20.000, con descuentos especiales para afiliados a Caja Los Andes. Retiro de kits: Se realizará el sábado 14 de febrero en el Mall Marina, entre las 11:00 y las 19:00 horas.

Recomendaciones para el corredor

Debido a las altas temperaturas de la temporada estival, se sugiere considerar lo siguiente: